Evropské dotace – lépe už bylo (Tematické analýzy)

Současné programové období pro čerpání EU fondů se blíží ke konci. Kvůli pravidlu n+3 bude nejvíce prostředků čerpáno v roce 2023. V následujícím programovém období dostane Česká republika menší balík peněz, výrazně nižší bude i míra spolufinancování ze strany EU. Změní se i oblasti, do kterých peníze potečou. Prioritou již nebude doprava, ale inovace a ekologie. Bez vyšší míry spolufinancování z vlastních zdrojů hrozí, že investiční aktivita zpomalí.

Ke konci letošního července Česká republika vyčerpala 77 % alokace určené pro toto programové období. Ve srovnání s předchozím obdobím je na tom lépe, pokud jde o objem žádostí zaslaných Evropské komisi k proplacení. Jinak je ale situace obdobná jako v programovém období 2007-2013. Nejvíce peněz tak bude čerpáno v roce 2023.

V loňském roce stouply fixní investice v meziročním srovnání o více než 7 %. Přispěl k tomu i fakt, že Česká republika musela splnit pravidlo n+3 pro čerpání peněz z EU. Tento efekt se v letošním roce již tak silně projevovat nebude. U největších programů je již pravidlo splněno.

V programovém období 2021-2027 bude mít Česko k dispozici zhruba 20 mld. EUR, tedy o 4 mld. EUR méně než v současném období. Výrazně nižší bude i míra spolufinancování ze strany EU. U méně rozvinutých regionů to bude 70 % místo současných 85 %, u přechodových 55 % místo dosavadních 60 %, u více rozvinutých regionů pak 40 % místo 50 %. Současné pravidlo n+3 se zřejmě změní na pravidlo n+2.

Výrazně se v novém programovém období změní i priority. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kam bude v novém programovém období putovat 53 % přidělených dotací, bude 30 % alokované částky směřovat na ekologii, dalších 45 % na výzkum a inovace. Investice v těchto oblastech jsou nutné, návratnost je ale dlouhá. Efekt investic vynaložených na výzkum a vývoj v tomto programovém období by měl být podle Evropské komise za deset let po jeho skončení, tedy v roce 2030, zhruba 2,7násobný.

Nová pravidla budou klást větší nároky na národní zdroje i efektivitu čerpání. Mnohem méně peněz poteče do Operačního programu Doprava. V současném programovém období budou všechny prostředky z tohoto programu vyčerpány již v roce 2020-2021. Vláda bude muset projekty financovat více z vlastních zdrojů, jinak této oblasti hrozí propad investiční aktivity.

Analýzou vlivu evropských dotací na ekonomiky členských zemí EU se ve své Zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti pravidelně zabývá Evropská komise. HDP v zemích EU12 v roce 2015 podle odhadů EK vzrostl průměrně o 2,8 % více, než by tomu bylo bez investic politiky soudržnosti. HDP České republiky by měl podle jejich propočtů být v roce 2023 díky evropským dotacím vyšší o 2,4 %, Polska o 3,4 %, Maďarska o 2,8 % a Slovenska o 3,0 %, než by tomu bylo bez investic z EU fondů.