Česká pošta navázala spolupráci s Vězeňskou službou ČR

Česká pošta v nedávné době začala spolupracovat s Vězeňskou službou ČR. Odsouzeným nabídla práci při třídění balíkových zásilek. Konkrétně se jedná o věznice v Bělušicích a ve Stráži pod Ralskem. Právě ve věznici ve Stráži pod Ralskem podepsali ve čtvrtek 10. 10. 2019 Roman Knap, generální ředitel České pošty a Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby vzájemné memorandum.

„Česká pošta kromě toho, že spolupracuje s Vězeňskou službou při třídění zásilek, nabízí lidem po výkonu trestu možnost stálého zaměstnání ve svém provozu. Nejde nám o to vytěžit odsouzené a pak jim říci, děkujeme, přejeme hodně štěstí. Jsme státní podnik, máme ve společnosti silné postavení a svým způsobem můžeme nabídnout pomocnou ruku těm, kteří mají návrat do civilního života těžší. Nejde o žádnou protekci, každý si zaslouží druhou šanci. Česká pošta ji nabízí,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

„V oblasti zaměstnávání se nám daří a spolupráce s Českou poštou to jen potvrzuje. Zařazení do práce je jeden z nejdůležitějších kroků v resocializaci odsouzených. Mnozí přicházejí do výkonu trestu bez pracovních návyků a díky tomu, že je zaměstnáme, si je mohou vytvořit. Po odchodu z výkonu trestu pak mají mnohem větší šanci práci najít, výjimkou již dnes také není, že pokračují v práci u stejného zaměstnavatele jako ve výkonu trestu, pokud se osvědčí. Toto je jedna z cest, jak se do vězení již nevrátit,“ říká generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

Česká pošta nabídla odsouzeným možnost práce při třídění balíkových zásilek. První zkušenosti získala při spolupráci s věznicí Ostrov při pomoci vánočnímu provozu. Následně byla první dlouhodobá spolupráce navázána s věznicí Bělušice. Až desítka odsouzených byla proškolena k práci na třídění zásilek na depu Rudná, kam jsou Vězeňskou službou dopravováni přímo z věznice v Bělušicích.

Druhou věznicí, která navázala s Poštou spolupráci, je zařízení ve Stráži pod Ralskem. Zde se do práce zapojilo v jedné směně průměrně 17 a třídění zásilek probíhá přímo v prostoru věznice. Denně třídí 32 tisíc zásilek, především z Asie, které nelze třídit strojově. Dosavadní provoz probíhá bez problémů a komplikací.

Jednou z povinností odsouzené osoby je i povinnost pracovat, pokud je odsouzené osobě přidělena práce a není uznána dočasně práce neschopnou, nebo není po dobu výkonu trestu uznána zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. K zaměstnání odsouzené osoby u jiného subjektu než věznice je nutný její předchozí písemný souhlas. Od roku 2015 se Vězeňské službě ČR podařilo dosáhnout markantního navýšení počtu aktivit a projektů vedoucích k zaměstnávání vězňů.

