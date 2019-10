Krátkodobé ztráty a dobývání ztracených pozic

Přelom třetího a čtvrtého kvartálu roku 2019 přinesl rozruch na trhu se zlatem. V minulém týdnu zaznamenalo zlato propad ceny cca o dvě procenta. Cena žlutého kovu v posledním zářijovém dni klesla pod důležitou hranici podpory, která se nacházela na úrovni 1 480 USD za trojskou unci a dostala se až k hranici 1 460 USD za unci. V krátkodobém horizontu by se mohl ještě výrazněji projevit medvědí trend a cena by mohla klesnout k další úrovni podpory a to na 1 450 USD za unci a následně i hlouběji.

Ještě 25. záři se zlato udržovalo kolem úrovně 1 529 USD. Za následným poklesem ceny stojí krátkodobě zvýšená nabídka zlata (investoři vybírali své krátkodobé zisky), lepší ekonomická data, než se čekalo, poměrně silný dolarový index a menší averze k riziku. V minulém týdnu došlo také k určitému uklidnění na finančních trzích po zprávě, že administrativa amerického prezidenta Trumpa zvažuje zrušení povolení uděleného čínským firmám pro obchodování na akciových trzích v USA. Situace se uklidnila poté, co se od tohoto prozatím upustilo.

Během úterka minulého týdne (1. říjen) byla uveřejněna data z amerického průmyslu – výrobní index PMI – ISM, kde očekávání za září bylo 50,5 %, realita však přinesla údaje ve výši 47,8 %, oproti srpnu (49,1 %). Jedná se o nejslabší údaje od června 2009. Na tuto situaci zareagovalo i zlato a od středy minulého týdne (2. říjen) začalo opět posilovat a dobývat ztracené pozice.

I přes události z minulého týdne je z dlouhodobého hlediska nastaven býčí trh a cena zlata má potenciál postupně zamířit až k úrovni 1 600 USD za unci. Hlavními ekonomickými hnacími motory, které mohou žlutý kov k této hranici vystřelit, jsou měnové politiky centrálních bank, hlavně FEDu a ECB, především vývoj úrokových sazeb v kombinace si realizací kvantitativního uvolňování, dále pak rostoucí globální zadlužení a další dějství obchodní války mezi USA a Čínou resp. její dopad na vývoj ekonomiky čínského obra. S napětím budeme sledovat další data o výkonu druhé největší ekonomiky světa – o mnohém mohou napovědět již ta za třetí kvartál. Zapomínat nesmíme ani na politická dramata, blížící se rozuzlení Brexitového chaosu, který dává zabrat i tak stabilní a tradiční demokracii, jakou je Velká Británie a dále geopolitický vývoj na Blízkém východě, kde se opět řinčí zbraněmi.