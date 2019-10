Průměrná sazba hypotéčního úvěru v září na 2,60 %, p. a.

Průměrná sazba úvěrů na bydlení v září klesla na 2,60 %, p. a., což znamená změnu o -0,21 procentního bodu oproti minulému měsíci. Od ledna, respektive února 2019, kdy sazby překonaly hranici 3 procent, se jedná o pokles o 0,44 procentního bodu. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů za září 2019.

„Česká národní banka na svém posledním zasedání bankovní rady ponechala úrokové sazby beze změny a banky se tak mohou v „klidu“ soustředit na poslední obchodní kvartál tohoto roku. Očekávání, že ČNB nebude zatím sazby měnit, se projevilo již koncem srpna, respektive začátkem září, kdy banky začaly upravovat úrokové sazby u hypotečních úvěrů směrem dolů. Naplno se toto snížení projevilo i ve zprostředkovaných úvěrech v měsíci září a očekáváme, že i v říjnu budou průměrné sazby mírně klesat,“ komentuje vývoj úrokových sazeb Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů sleduje vývoj hypotéčních úvěrů od ledna 2015, kdy průměrná sazba byla na 2,45 %, p. a. Nejnižší hodnotu vykázal Index v prosinci 2016, kdy sazby klesly pod dvě procenta na 1,77 %, p. a.

Z pohledu úrokových sazeb je velice zajímavý postupný růst obliby delších fixací úrokových sazeb, jak dokládá Broker Consuting FIXIndex. V Česku je dlouhodobě nejpopulárnější fixace úrokových sazeb na 5 let, ale v posledních třech letech postupně roste obliba fixací na 7 či 10 let.

Novák k tomu dodává: „Ukazuje se, že čeští klienti chtějí mít jistotu po poměrně dlouhou dobu. Jednoznačně na to ukazuje růst zájmu fixace sazby na 10 let, která se sjednává ve více než 30 % případů. Z mého pohledu je to dáno příznivou úrokovou sazbou a také pokutou za případnou mimořádnou splátku, která je na základě změny zákona výrazně nižší než dříve.“

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran. V principu se index počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu nebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahující 11 miliard korun. FIXIndex sleduje procentuální podíl jednotlivých fixací úrokových sazeb (3, 5, 7 a 10 let) v celkovém objemu hypotečních úvěrů.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.