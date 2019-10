Noční proud je minulostí, s nízkým tarifem však můžete šetřit i dnes

Pojem „noční proud“ ve vyúčtování svého dodavatele energií sice již nenajdete, ale levnější elektřinu můžete využívat i dnes. Pokud vaše domácnost splňuje konkrétní podmínky, získáte se speciální dvoutarifní sazbou elektřinu se dvěma různými cenami. Na rozdíl od původního nočního proudu není nabídka levnější elektřiny v nízkém tarifu omezena pouze na noční hodiny, ale lze ji využívat v předem daných hodinách v průběhu celého dne.

Noční proud se vžil v minulosti, protože levnější tarif byl dostupný opravdu pouze v nočních hodinách. Díky němu mohli zákazníci od pozdních večerních do časných ranních hodin odebírat elektřinu za nižší cenu. To už dnes neplatí a elektřinu za nižší cenu můžete odebírat i přes den u tarifů s dvoutarifní sazbou, takzvaným vysokým a nízkým tarifem. Zavedení dvoutarifní sazby vzniklo jako nástroj na podporu řízení provozu energetické sítě. Odběry ve dvoutarifních sazbách dokáže totiž distributor využívat k regulaci odběru v síti. A protože mu to pomáhá, náleží odměna i zákazníkovi v podobě nižší ceny za distribuci elektřiny.

Na dvoutarifní sazbu mají nárok především domácnosti, které využívají elektřinu k vytápění nebo alespoň k ohřevu vody. Tudíž zbystřit byste měli tehdy, pokud máte nebo si pořizujete přímotopy, elektrokotel, tepelné čerpadlo, akumulační kamna nebo třeba bojler. Dvoutarifní sazbu přiděluje příslušný distributor elektřiny, kterému je třeba předložit revizní zprávu potvrzující dodržení technických požadavků. Pokud bydlíte v pronájmu a odběrné místo je psáno na majitele bytu či domu, ověřte si u něj, jakou má tarifní sazbu. V případě dvoutarifní sazby si tak můžete významně snížit náklady za elektřinu.

Kolik můžete ušetřit

Spotřebiče, díky nimž máte nízký tarif, jako jsou bojlery, akumulační kamna nebo jim podobné, jsou v době vysokého tarifu blokovány. Nemusíte se tedy obávat, že by vám bojler ohříval vodu s drahou elektřinou. Rozhodně se ale vyplatí plánovat používání i dalších spotřebičů, se kterými můžete s nízkým tarifem významně ušetřit, může to být až 60 procent.

Konkrétně tak při používání pračky pouze v nízkém tarifu můžete ušetřit ročně zhruba 650 Kč, u myčky nádobí je úspora přes 700 Kč a u sušičky dokonce až 1 300 Kč. Řada spotřebičů, jako právě pračky, myčky, či trouby nebo domácí pekárny, je navíc vybavena funkcí odloženého startu, takže je stačí jenom naprogramovat. A když i některé domácí aktivity, jako je vysávání či žehlení, přesunete do hodin s nízkým tarifem, vaše úspora může být ještě větší.

Konkrétní časy, kdy vám je doma zapnut nízký tarif, zjistíte na webových stránkách svého distributora. Přepínání vysokého a nízkého tarifu se řídí centrálně pomocí technologie hromadného dálkového ovládání (HDO). Jenom pozor, časy spínání se v průběhu roku mění, takže se vyplatí zjišťovat si tuto informaci včas.

Se změnou dodavatele elektřiny o nízký tarif nepřijdete

Pokud máte dvoutarifní sazbu přidělenu, se změnou dodavatele elektřiny se nemusíte obávat, že byste o ni přišli. Distribuční sazby přiděluje distributor a ten vám i při změně dodavatele zůstává stejný. Všichni dodavatelé mají své nabídky uzpůsobeny tak, že odpovídají jednotlivým distribučním sazbám. Vám tudíž se změnou dodavatele elektřiny výhody nízkého tarifu zůstanou zachovány.