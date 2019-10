Rozbřesk: Proč se německá vláda zatím brání rozpočtové injekci?

Tlak na německou vládu roste. Poslední čísla z Německa podle našich odhadů ukazují na další pokles ekonomiky ve třetím kvartále a jenom velice pomalé oživení v roce 2020 (za předpokladu absence nových negativních šoků). Hlavní německé ekonomické instituty proto v tomto týdnu srazily své odhady růstu na tento a příští rok na 0,5% a 1,1% (my jsme ještě pesimističtějsí 0,4% a 0,8%). A s tím sílí i volání po rozpočtovém stimulu do slábnoucí ekonomiky. To je však slyšet především ze zahraničí. Zdá se, že v tuto chvíli se v samotném Německu k ničemu velkému neschyluje.

Jedním z důvodů je skutečnost, že německá rozpočtová bilance se nehledě na nová opatření bude zhoršovat kvůli nižším příjmům narážejícím na v tuto chvíli již relativně rychlý růst investičních výdajů - přes 8%. Další zrychlení investičních výdajů by přitom zatím nemuselo splnit kýžený účel. Německá ekonomika má totiž v tuto chvíli dvě velice rozdílné tváře. Padající exportně zaměřený průmysl a velice dobře prosperující maloobchod a stavebnictví. Již dnes kvůli omezeným kapacitám ve stavebnictví rostou ceny vládních investic o 4-5% meziročně - další navýšení investiční aktivity vlády by mohlo ve finále jen tlačit na další zvýšení cen.





Proto pravděpodobně německá vláda vyčká s dodatečným stimulem až na situaci, kdy se nákaza z exportně zaměřeného průmyslu přesune do dalších odvětví německé ekonomiky a projeví se i na trhu práce . V tuto chvíli může být pro stabilizaci důvěry mezi podniky a domácnostmi důležitější spíše udržovat rozpočtovou flexibilitu a jasně demonstrovat ochotu ekonomice v těžších chvílích pomoci.To se v zásadě začíná trochu dít. Podle zpráv z agentury Bloomberg by v první fázi mohla německá vláda reagovat na další zhoršení situace oznámením nových investic tak, aby zabránila dalšímu zhoršování nálady mezi podnikateli. Tyto investice však mohou nabíhat několik kvartálů nebo let. Pokud by bylo třeba reagovat rychleji na zhoršující se situaci na trhu práce , připravila by pravděpodobně německá vláda balík krátkodobějších rychlých opatření. Ta by podle Bloombergu mohla dosáhnout až 55 miliard eur - na papíře jsou opatření jako šrotovné na nákup elektrických aut. K tomu má však Německo nehledě na mizerné zprávy z průmyslu zatím stále daleko... Česká koruna posílila do blízkosti 25,70 EUR/CZK po té, co se verdikt v kauze polské hypotéky nenaplnil nejhorší očekávání trhů a sousední zlotý zažil výraznou úlevu. KE konci týdne i ve světle silnějších akcií může optimismu na koruně přetrvat a koruna se může pokusit opatrně rozšířit své zisky.Mizérie amerických dat pokračuje, když další v řadě byl včera slabý index podnikatelké nálady ve službách ( ISM ). Propad tohoto indexu je z hlediska budoucí konjuktury přece jenom více problematický, neboť americká ekonomika je postavena na službách. Trhy dnes budou s napětím čekat na oficiální data z amerického trhu práce za září, která by měla být zveřejněna dnes odpoledne. Katastrofu však neočekáváme, takže americké úrokové sazby by nemusely dále klesat a eurodolar přestal směřovat vzhůru.Polský zlotý zažil výraznou úlevu, která přišla v souvislosti se zveřejněním výsledku slyšení u Evropského soudního dvoru v kauze hypoték poskytnutých v minulosti v cizích měnách. Výsledek soudního jednání by mohl přinést polským bankám velké ztráty, které byly v katastrofickém odhadovány až na 90 miliard zlotých (spíše to vypadá na méně 60 mld). To se podle prvních komentářů (viz Polské bankovní asociace či národní bankovní regulátor) nepotvrdilo a jak navíc již den předtím uvedl Guvernér NBP Glapinsky eventuální penále pro polské banky budou rozloženy v čase. Nyní se tedy může zlotý plně zaměřit na domácí makroekonomické fundamenty a nimi související politiku NBP. Nicméně ještě než se tak stane tak se polské finanční trhy musí vypořádat s blížící se důležitou událostí a tou budou parlamentní volby plánované na 13. října. Ropa Brent zastavila propad a stabilizovala se na dostřel hranice 58 dolarů za barel . Ve světle plného obnovení saúdské produkce (9,8 mil. barelů denně) a pokračujících obav z kondice poptávky má však ropa jen málo prostoru realizovat výraznější zisky. Alespoň částečně by dnes mohl pomoct další pokles aktivity amerických producentů, nicméně na výraznější cenovou vzpruhu to zřejmě bude málo.