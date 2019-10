Nákupní signály na akcie Alphabet (GOOGL) & Nordex (NDX1)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Prorazí akcie Alphabet (GOOGL) odpor na ceně 1 250 USD?

Alphabet provozuje kromě obřího vyhledávače Google řadu aplikací, jako je e-mailová služba Gmail, platforma sociální sítě Google+ a webový prohlížeč Google Chrome. Cena akcií klesla o více než 20 % z historického maxima 1 289,27 USD v dubnu na minimum v červnu tohoto roku. Po turbulentních fázích nastavila Alphabet opět kurz směrem nahoru. Na ceně 1 250 USD stále existuje určitý odpor, který je třeba prorazit.

Akcie se v současné době obchodují nad EMA 20 a EMA 50. Proražení výše zmíněné resistence by znamenalo kupní signál k nákupu akcií IT giganta. Potom by akcie měly možnost dosáhnout nového historického maxima. Toto nastavení je obzvláště zajímavé kvůli extrémně atraktivnímu RRR.

Jakmile akcie prorazí odpor, aktivuje se signál nákupu. Především je důležité zajistit, aby cena neklesla pod hranici 1 210 USD. Pokud se tak stane, celé nastavení je stornováno.





Konec medvědího nátlaku pro akcie Nordex (NDX1)?

Po nátlaku medvědů se podíl německého specialisty na větrnou energii v posledních měsících dostal do silného downtrendu. Jen od července akcie ztratila více než 40 procent ze své hodnoty. Pozitivní zprávy o nové velké objednávce z Turecka však v posledních týdnech poskytly určitý impuls, což ukončilo medvědí nátlak.

Nastavený uptrend je nicméně stále mladý a zranitelný. Nastavení je tedy velmi spekulativní. Nicméně akcie mají již od začátku roku značný růstový potenciál. Hodnota akcií Nordex se od začátku roku již téměř zdvojnásobila.

V tuto chvíli sledujeme svíci z 26. září. Pokud trend vyšplhá nad tuto svíci, bude pravděpodobně pokračovat nastavené rally. Stop-loss umístíme pod low cenu této svíčky, nebo alternativně pod cenu 9,40 EUR.





Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.