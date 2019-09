Váš andílek a jeho ďábelské kousky, aneb náhrada škody způsobená dítětem

K tomu, aby bylo zaděláno na problém, mnohdy stačí jen málo. Vracející se dítě ze školy při přecházení frekventované ulice nepozorností způsobí autonehodu, při které do sebe narazí dvě motorová vozidla. Malý raubíř se popere s kamarádem a roztrhne mu značkovou košili i kalhoty. Při nákupu s rodiči v supermarketu dítě nechtěně něco shodí, anebo rozbije. Na návštěvě se mu podaří srazit na zem monitor. Soused nahlásí rozbité okno a svádí to na vašeho andílka.

Není výjimkou, že se škody pohybují v řádech miliónů korun. Přitom jde nejčastěji o škody způsobené neopatrností, roztržitostí nebo nedbalostí. Dopouštíme se jich při běžných činnostech v domácnostech, při sportu, rekreaci i v třeba na ulici. Dva krátké případy z praxe.

Malý snowboardista při dovolené s rodiči srazil na sjezdovce v Krkonoších lyžařku. Ta si následkem pádu zlomila nohu a utrpěla drobná poranění. Pojišťovna vyplatila celkově 1,3 miliony korun, rodiče měli sjednané pojištění odpovědnosti.

Při prohlídce zámku se děti pošťuchovaly a strhly vzácnou vázu, zrcadlo a dvě sochy. Tím došlo i k poškození nábytku. Škoda se celkově vyšplhala k milionu korun. V tomto případě rodiče sjednané pojištění odpovědnosti neměli a škodu byli nuceni hradit z vlastních prostředků. Splácet ji budou několik let.

Vám se to určitě nemůže stát

Ale může. Podle průzkumu České asociace pojišťoven až 30 % rodičů řešilo škodu, kterou způsobilo jejich dítě. Za svou ratolest zodpovídáte, i když je ve škole. I když, neměli by ve škole na děti dohlížet spíše učitelé, a za škodu odpovídat oni? Pokud se poškození nebo rozbití předmětu (například okna) uskuteční na půdě školy, obvykle následuje pozvání rodiče do školy a finanční úhrada. A navíc i postih pro raubíře v podobě důtky. I když rodič v té době nebyl ve škole a nemohl škodě zabránit, je za ni zodpovědný (respektive je zodpovědný za jednání svého potomka) a bude vzniklou škodu muset uhradit.

A moje doporučení: Vysvětlete svým dětem, jak se kde chovat a co je třeba respektovat. Kkaždá akce s sebou nese reakci, mnohdy v podobě velké finanční zátěže pro rodinu, pokud nemáte sjednané pojištění odpovědnost v občanském životě.

Jiří Váchal

analytik neživotního pojištění Broker Consulting

