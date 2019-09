Od policie víc lidí odejde, než k ní nastoupí. Náborové bonusy nestačí

Problém s nedostatkem policistů mají všechny kraje České republiky. Nejhorší je situace v Praze a ve středních Čechách, kde je nabídka na trhu práce obecně největší, takže se tady policejní náboráři potýkají s obrovskou konkurencí. Situace je tak špatná, že z řad ochránců zákona dokonce více lidí odchází, než nastupuje. A nepomáhá ani náborový příspěvek. Na policejní stanici v Jesenici u Prahy pracuje přibližně patnáct lidí, mělo by jich tam ale být dvojnásob. Policisté tak musejí často dělat přesčas nebo využít mezikrajské výpomoci. Jediným krajem, který se momentálně může chlubit dostatkem policistů, je Moravskoslezský. Všechny ostatní trápí podstav. Vůbec nejhorší situace je v hlavním městě, kde chybí 773 mužů zákona. "Nejvíce policistů nám chybí v hlavním městě Praze a u cizinecké policie, zejména na letišti," řekla Petra Literová z personálního odboru policejního prezídia. Nové příslušníky přitom lákají na finanční příspěvek až 150 tisíc korun. Na ten ale dosáhnou až po půl roční zkušební době a šest let nesmí ze sboru odejít. Řady policistů tak spíše dál řídnou.

"My potřebujeme stabilizovat policisty, které máme ve službě, aby nám po krátké době, kdy do nich investujeme, neodcházeli. Je to o základním platu, aby byl odpovídající náročné službě," tvrdí ředitel krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera.

Na uchazeče s maturitou a bez zkušeností nebo praxí do tří let čeká plat něco přes 24 tisíc hrubého s vidinou dosažení průměrného platu necelých jednačtyřicet tisíc. Uchazeč o práci policisty musí být starší osmnácti let, bezúhonným českým občanem s vyučením nebo maturitou. Policie nabízí benefity jako šest týdnů dovolené, čtrnáctidenní zdravotní pobyt jednou za rok, příspěvek na penzijní připojištění i možnost služebního bytu.