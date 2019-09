Co ovlivňuje pracovní výkon? 6 tipů, podle kterých je dobré se řídit…

Víte, že je velmi pravděpodobné, že v práci strávíte cca čtvrtinu svého života? V horším případě je to ještě o něco více. Co vše může váš pracovní výkon ovlivnit? Výkon zaměstnanců v práci ovlivňuje nejen povaha samotného člověka, ale také vliv pracovního prostředí. Podle odborníků je důležité jak se nadřízení chovají k zaměstnanci, jakou má pracovní náplň, jakou má míru rozhodovacích pravomocí a volnosti.









Rovněž je důležitá příjemná teplota vzduchu v kanceláři, uspořádání prostoru na pracovišti a jeho osvětlení. Stále více zaměstnavatelů začíná zjišťovat, že prostředí, v němž zaměstnanci pracují, je jedním z klíčových prvků ovlivňujícím jejich psychickou pohodu a výkon, což má velký vliv vedoucí ke zvýšení efektivity pracovníků.

Jaké faktory nejvíce ovlivňují zaměstnanecké prostředí?

Na to se nedá jednoznačně odpovědět, jedná se totiž o souhru více faktorů. Jedná se o věci, které se týkají hluku v pracovním prostředí, teploty nebo vzduchu, který dýcháme. Rovněž je důležité uspořádání prostoru a jeho vybavení. V následujících bodech si veškeré podstatné prvky rozebereme detailněji. Dozvíte se, co je třeba dělat pro to, aby se zaměstnanec cítil příjemně a komfortně. Rozepíši vám konkrétní body, kterými lze zvýšit pracovní výkon zaměstnanců.

Co se týče pracovního prostředí, záleží na tom, o jakém prostoru se bavíme. Zda se jedná o výrobní halu nebo kancelář. Ve výrobním prostředí hraje velkou roli osvětlení. Zaměstnanci by měli na práci dobře vidět a neměla by jim být zima. Také platí, že pokud se jedná o práci u výroby, kterou pracovníci vykonávají monotónně pořád dokola, tak by měly být všechny věci, jež potřebují ke své práci, pokud možno co nejvíc po ruce. Naopak pro kancelářskou práci, která vyžaduje soustředění a klid bude nejlepší klidné harmonické prostředí, jež bude tyto podmínky splňovat.

Jsou otevřené kanceláře bez stěn, tzv. open space pořád v kurzu?

Mnoho firem se snažilo vytvářet pro své zaměstnance open space prostředí. Jedná se o otevřené kanceláře bez stěn. Tento trend byl především ekonomickou záležitostí, tyto prostory byly logicky méně nákladné. Druhá stránka věci byla ta, že se firmy snažily o formu spolupráce mezi odděleními či jednotlivci. Někde tato strategie velmi dobře funguje, jsou však profese, kde je vyžadováno dostatek pracovního prostoru a klid.

Co tedy nejvíce ovlivňuje pracovní výkony?

Každá společnost cílí na maximalizaci zisku. Firmy jsou složené z nejrůznějších částí, tou nejdůležitější pro správné a efektivní fungování businessu je člověk. Ten je však na rozdíl od jiných výrobních faktorů, např. investičního majetku a materiálu, nepředvídatelný. Lidský pracovní výkon nelze s žádnou jistotou předpovědět či vědecky určit. V psychologii a sociologii se proto touto problematikou zabývají, a odborníci dospěli k dlouholetých poznatkům, pozorování a úvahám. Pojďme se na ně podívat…

1) Sladění osobního a pracovního života

Ty nejlepší pracovní výkony může podávat jen ten, komu se podaří dobře sladit osobní a pracovní život. Firmy, které umožňují zaměstnancům pracovat na dálku díky bezpečnému sdílení dat a dalším užitečným nástrojům, dávají prostor zaměstnancům, jež plní úkoly stejně efektivně z kanceláře, z domova nebo třeba ze zahraničí, kde tráví dovolenou.

2) Pochvala a vzájemná komunikace

Zaměstnanci se cítí dobře, když jsou pochváleni. Představte si situaci, kdy pracovník podá nadprůměrný pracovní výkon a třeba zachrání celý důležitý projekt. Pokud to nadřízený vezme jako naprostou samozřejmost, je to demotivující. V prostředí, kde si šéf dobře všímá všeho, co pro firmu děláte, a nebojí se vás pochválit, nemá pracovník problém vynaložit nějaké úsilí navíc. Ve všech mezilidských vztazích, ať už pracovních či soukromých je dobře fungující komunikace alfou a omegou. Je jedno jaký využijete nástroj, zda se bude jednat o aplikace pro zasílání zpráv, videohovory nebo diskuzní skupiny.

3) Vzdělání a osobní rozvoj zaměstnanců

Osvědčeným způsobem pro motivaci zaměstnanců je možnost se vzdělávat a profesně růst. Pro mnoho lidí je to jednou z podstatných věcí, proč zůstávají ve svém zaměstnání. Není nic horšího, než stagnující pracovní pozice bez možnosti kariérního postupu či růstu finančního ohodnocení. Pokud bude mít pracovník možnost dále se rozvíjet a růst, bude mít větší snahu vydat ze sebe každý den to nejlepší.

4) Přestávky, práce ve stoje a v sedě

Každý zaměstnanec potřebuje mít v práci pauzy. Pokud má 12 hodinovou směnu a může se během ní jen třikrát vzdálit na pár minut na oběd či toaletu, určitě nebude tak dobře výkonný a soustředěný na práci. Oblíbená je organizace pracovního času, kdy má zaměstnanec každých 25 minut krátkou přestávku. Po čtyřech těchto sekvencích následuje delší pauza. Není dobré celou směnu stát, ale ani sedět, pokud to jde, měly by se pozice střídat.

5) Osvětlení a hlučné prostředí

Každý jsme individuální, někdo zvládne pracovat v otevřené kanceláři plné telefonujících spolupracovníků úplně bez problémů, druhý vyžaduje naprosté ticho. Podle průzkumů je však efektivní hudba na pracovišti, netýká se to však kreativních činností, které vyžadují naprostý klid. Na produktivitu práce má velký vliv denní světlo, zvláště v zimních měsících jej nebývá mnoho, a tak je nutné jej dodávat s pomocí dobře navrženého osvětlení.

6) Čerstvý vzduch a zeleň na pracovišti

Chcete-li se při práci dobře koncentrovat, určitě je nutné místnost, kde pracujete, pravidelně a intenzivně větrat. Pobyt ve špatně větraných místnostech výrazně snižuje naši schopnost soustředit se a má negativní vliv na naší energii. Tím, že budete do místnosti pouštět čerstvý vzduch, tak se k vám dostane dostatek kyslíku a váš mozek bude lépe fungovat. To podpoříte ještě více tím, že se v kanceláři obklopíte rostlinami. Rostliny místnost více zútulní a vy tak budete mnohem kreativnější než v pouhém strohém a obyčejném pracovním prostředí.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová