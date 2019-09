Zástupci EIF a MPO představili investice z Fondu fondů OP PIK do Lighthouse Seed Fund a Nation 1

Publikováno: 19.9.2019 Autor: Odbor komunikace



Desítky milionů EUR na podporu inovativních start-upů. Nové české investiční firmy Lighthouse Ventures a Nation 1 VC se ve čtvrtek představily odborné veřejnosti. Prezentace se konala v kontextu iniciativy Fond fondů OP PIK – spolupráce mezi MPO a Evropským investičním fondem (EIF) k podpoře financování rozvoje inovativních startupů, která začala v roce 2017. EIF po náročném investičním procesu s více než deseti kandidáty koncem roku 2018 investoval prostředky MPO (OP PIK) a skupiny EIB do dvou nově vzniklých fondů – Lighthouse Seed Fund a Nation 1. Z evropských fondů je na aktivitu určeno 40 mil. EUR, spolu s EIF do fondů investovali rovněž soukromí investoři.

„Jsem opravdu rád, že můžeme konkrétně podpořit inovační podniky a tím jim pomoci nastartovat jejich byznys. Postupujeme tak v souladu s Inovační strategií České republiky 2019-2030 a dokazujeme tak, že jsme zemí pro budoucnost, The Country for the Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Počítáme s tím, že do roku 2023 by mělo být zainvestováno více než 80 firem.“

Oba investiční týmy mají za sebou léta zkušeností s investicemi do technologických startupů a rozvojem jejich obchodního modelu. Michal Zálešák z Lighthouse Ventures je známý jako hlavní postava stojící za Prague Startup Centre, který například napomohl rozvoji startupů Davinci Travel System, Spaceti nebo Neuron Soundware. Jeho tým doplňuje kromě jiných Ravit Avidor, která v minulosti řídila globální akvizice v antivirovém gigantu AVG. Marek Moravec z Nation 1 VC přináší zkušenosti ze známé německé VC firmy Rocket Internet i z rozvoje vlastních firem, jako je platforma na prodej aut Carismo. Spolu s ním jsou partnery Nation 1 VC také Jaroslav Trojan, který v minulosti pracoval v Credo Ventures, bývalá ředitelka coworkingového centra Node5 Petra Končelíková a Martin Bodocký, software architekt z Oxfordu s bohatými zkušenostmi v oblasti FinTech, AI, datové analytiky nebo blockchainu.

Fondy budou zahrnovat též akcelerační programy a zaměří se na nejranější fázi rozvoje podnikání. Investovat budou schopny do projektů již ve fázi nápadu, a to od několika desítek tisíc až do 200 tisíc eur. Zároveň budou investovat do úspěšných absolventů daných akceleračních programů a také do společností v seed fázi, řádově ve stovkách tisíc eur. Lighthouse Ventures již vybral první startupy do svého prvního akceleračního programu a nyní má otevřený druhý běh, kde se zaměřuje primárně na startupy ve fázi nápadu.

Oba fondy již v létě 2019 zrealizovaly své první investice do inovativních českých startupů, konkrétně PEKAT VISION (Lighthouse Seed Fund) a VRgineers (Nation 1).

„Těší mě, že dnes můžeme prezentovat spuštění investičních fondů, jež přes EIF získaly investici z historicky prvního veřejného programu, který v ČR podporuje financování nejranějších fází rozvoje startupů tak, jako je tomu již několik let ve většině zemí našeho regionu,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

„EIF v tomto programu zúročil své mnohaleté zkušenosti největšího venture capital investora v Evropě a navazuje na úspěšné iniciativy rozvoje trhu z dalších zemí. V ČR již EIF v minulosti investoval například do fondů Credo Ventures, ENERN, Genesis, Arx nebo Espira. Nově zainvestované dva fondy z našeho pohledu na českém trhu zaplní zejména segment nejpočátečnější akcelerace inovativních nápadů,“ doplnil ředitel divize fondů fondů a mandátů ze strukturálních fondů EIF Pablo Millán. EIF tímto způsobem investuje zdroje skupiny EIB, Evropské unie, různých členských států a jejich finančních institucí a taky soukromých institucionálních investorů do fondů rizikového kapitálu na celém kontinentu.

Investice do nových dvou fondů navazují na úspěšnou realizaci obdobných programů řízených EIF v mnoha dalších zemích Evropy, v současné době např. ve Švédsku, Estonsku nebo Chorvatsku. V České republice se jedná již o druhou iniciativu, do které se MPO po boku EIF zapojilo. V roce 2018 byl spuštěn Středoevropský fond fondů (SFF), jehož zaměřením jsou investice do firem v pozdějších fázích (later stage/expansion). EIF již prostřednictvím SFF investoval do českých fondů ENERN Tech III, ESPIRA a Genesis Growth.

Iniciativu podpořil též prezident Czech Private Equity and Venture Capital Association Jiří Beneš, který přivítal nové fondy do české komunity investorů a vyjádřil podporu aktivitám EIF na českém trhu, včetně investování veřejných prostředků společně se soukromými investory do fondů, spravovaných nezávislými týmy: „Zatímco český venture kapitálový trh nabírá poslední léta na aktivitě, stále ještě zaostává za západními zeměmi v dostupnosti institucionálních investorů a investice EIF do českých fondů jsou tak velice vítány. EIF podle mého názoru našel ten správný způsob, jakým lze rozumně využít veřejné prostředky na venture kapitálové a private equity investice v souladu se zájmy soukromých investorů.“

Základní informace:

Evropský investiční fond je součástí skupiny Evropské investiční banky. EIF podporuje mikro, malé a střední podniky, rozvíjí a poskytuje nástroje rizikového a růstového kapitálu, záruky a mikrofinancování. EIF podporuje cíle EU v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a tvorby pracovních míst.

Fond fondů OP PIK je iniciativa vytvořená ve spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a EIF a financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Rizikový kapitál OP PIK.

