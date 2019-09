Fed trhy ničím neohromil (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ Prodej musí vrátit 1,3 mld. CZK společnosti SŽDC.

Evropské akcie po vzoru USA a Asie zřejmě na začátku seance značných změn nedoznají.

Dnes budou zveřejněny jen méně podstatné makroekonomické statistiky. Vedle pravidelných čtvrtečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA budou publikovány prodeje existujících domů a některé předstihové ukazatele sentimentu.

Société Générale včera zvýšila doporučení pro tři společnosti. Nově doporučuje držet akcie švédské průmyslové společnosti Atlas Copco a nakupovat akcie španělského zpracovatele ropy Repsol či španělské energetické společnosti Galp Energia.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh včera žádných změn nedoznal. Index S&P 500 oproti úternímu kurzu vzrostl o pouhé tři setiny procenta. I z reakcí jednotlivých sektorů, kde se zisky či ztráty pohybovaly maximálně do půl procenta, je patrné, že včerejší zasedání centrální banky nepřineslo žádné překvapení. Fed dle očekávání snížil úrokové sazby o 25 bb. Makroekonomická prognóza nedoznala prakticky žádných změn a nenaznačuje další uvolňování měnové politiky. Přesto velká skupina centrálních bankéřů vyjádřila názor, že by letos mohly jít sazby dále dolů. Ani na očekávání trhů se nic nezměnilo, když počítají se zhruba 65% pravděpodobností, že letos ještě ke změně dojde. I my patříme do tábora těch, kteří čekají ještě jedno snížení o 25 bb do konce letošního roku.

Ani obchodování v asijsko-pacifickém regionu velké změny v kurzech nepřineslo. S půlprocentním ziskem končí japonská burza, přestože zde zisky byly na počátku seance více jak dvojnásobné. Důvodem bylo zasedání tamní centrální banky, která ponechala sazby beze změny, a následné komentáře vedly k posílení japonského jenu. To se podepsalo na menším zájmu o akcie. V zeleném uzavírají i akcie obchodované v Jižní Koreji nebo Austrálii. Naopak Hongkong, Indie nebo Malajsie hlásí ztráty mezi 0,3 až 1,2 %.

ČEZ

Městský soud v Praze pravomocně rozhodl o tom, že společnost ČEZ Prodej musí vrátit Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) částku 1,115 mld. CZK, kterou neoprávněně zadržuje za neodebranou elektřinu v roce 2010. K tomu by měla společnost zaplatit téměř 200 mil. CZK na úrocích a nákladech právníků. ČEZ Prodej nicméně proti verdiktu podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Termín pro úhradu jsou tři dny od doručení písemného rozhodnutí a společnost je připravena v požadovaném termínu částku uhradit.

Zpráva je jednoznačně nepříznivá. Celková suma představuje zhruba 2,4 CZK na akcii. Z pohledu dopadu do celkových výsledků management zmiňoval právě soudní spory se SŽDC jako riziko a důvod pro rozmezí svého výhledu na celoroční očištěný čistý zisk 17 až 19 mld. CZK. Vezmeme-li v potaz i delší odstávku druhého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, představují tyto faktory riziko pro splnění vytyčeného cíle. Naše červnová predikce počítala s 19 mld. CZK. Přes tyto negativní zprávy věříme, že se nakonec guidance managementu podaří naplnit.