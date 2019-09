Kellner využil propadu akcií a stal se jedním z hlavních akcionářů britské biotechnologické firmy

Skupina PPF oznámila získání 19,2 % akcií britské biotechnologické společnosti Autolus Therapeutics. Ta má být celosvětovým lídrem v oboru léčebných T-buněčných terapií. Zaměřuje se tedy na vážná onkologická onemocnění, resp. je v pokročilé fázi klinických studií s přípravky protinádorové terapie založené na T lymfocytech. Pro svůj klíčový produkt nazvaný AUTO1 plánuje zahájit registrační studii zaměřenou na pacienty s akutní lymfatickou leukémií ke konci tohoto roku, s předpokládaným podáním žádosti o souhlas s uvedením tohoto léčebného přípravku na trh v roce 2021.

Nákupy na Nasdaq

Autolus Therapeutics je mladou britskou společností, která vznikla v roce 2014. Její akcie, resp. ADS se obchodují jen něco málo přes rok na americké burze Nasdaq. A svým akcionářům mnoho radosti v poslední době nepřinášejí. Na trh vstoupily loni v červnu v rámci primární emise (IPO) za 17 USD. Firma tehdy díky prodeji více než 8,8 mil. akcií získala na financování svého rozvoje zhruba 150 mil. USD hrubého. Dá se říci, že v rukou Petra Kellnera nyní jakoby skončila většina tehdy prodávaných akcií. V úvodu zmiňovaný téměř pětinový podíl PPF totiž představuje téměř 8,65 mil. akcii Autolus Therapeutics (AUTL).

Britská firma si nicméně naposledy přišla na trh pro finance znovu ještě letos na jaře. Prodala, díky i využití opce ze strany manažerů úpisu, dohromady zhruba 5,5 mil. akcií dokonce za kurz 24 USD. Od té doby však cena akcií Autolus Therapeutics (AUTL) mířila poměrně razantně na jih a v posledních týdnech se dostala dokonce i pod hladinu 10 USD. V dobách své největší slávy loni v listopadu se přitom akcie obchodovaly intradenně i za více než 53 USD.

Historický vývoj akcií Autolus

Investice za více než 2 mld. korun

Dle zjištění ČTK měla PPF nakupovat akcie právě za ceny kolem 10 až 11 USD. Pokud by PPF akcie skutečně nakoupila v průměru i jen za například 10,50 USD, znamenalo by to investici téměř 91 mil. USD. Při aktuálním kurzu tedy přes 2,1 mld. Kč. Zmínit každopádně lze, že především 5. září vyměnilo na Nasdaq majitele téměř 7,8 mil. akcií Autolus a je vcelku jasné, kam asi zamířily. Ten den se titul obchodoval v širokém cenovém rozsahu 9,80 až 12,09 USD. O den později proběhlo trhem dalších téměř 1,5 mil. akcií, když však již titul posiloval i o 40 %!

Sama PPF sdělila, že podíl ve firmě Autolus je její druhou největší biotechnologickou investicí. Připomenout lze skupinou PPF primárně budovanou vlastní biotechnologickou firmu SOTIO, ze které se má stát plnohodnotná farmaceutická firma specializující se na onkologickou léčbu.

PPF třetím největším akcionářem?

Podíly v britské Autolus Therapeutics logicky drží někteří její zakladatelé, resp. vědci stojící za výzkumem. Dle dostupných dat by nicméně hlavním akcionářem měla být společnost Syncona Portfolio se zhruba 30 % podílem. Následovat by měla skupina Woodford, která po zmiňované letošní sekundární nabídce akcií disponovala ještě cca 24 %. PPF by se tak dle všeho měla zařadit na třetí místo.

Závěrem možno uvést, že na dnes oznámenou akvizici podílu ze strany PPF investoři reagují negativně. Oproti páteční závěrečné ceně 13,50 USD, se akcie Autolus Therapeutics (AUTL) v první polovině seance obchodují převážně pod hladinou 13 USD.