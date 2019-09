Řidiči šetří více než korunu na litru benzínu i nafty (12.9.2019)

Světové trhy s ropou překvapila nová analýza poradenské agentury DNV GL, která se zabývá energetikou a působí ve více než sto zemích světa. Analýza tvrdí, že poptávka po ropě vyvrcholí za 3 roky. Následně se do roku 2030 bude udržovat na vysoké úrovni, ale po tomto datu prudce klesne. Mnoho analýz doposud předpokládalo, že se vysoká poptávka po ropě bude udržovat minimálně do roku 2040. Mezinárodní energetická agentura (IEA), která radí západním ekonomikám, dokonce neočekává vrchol poptávky po ropě před rokem 2040. IEA tvrdí, že rostoucí poptávka v petrochemickém a leteckém průmyslu by měla více než kompenzovat nižší poptávku v silniční dopravě.