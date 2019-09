Home-office a práce odkudkoliv se brzy stane běžnou záležitostí, předpovídají odborníci

Jakkoliv se české firmy prozatím konceptu home-office a práce odkudkoliv poměrně brání, odborníci z oblasti businessu předpovídají, že se vzdálená práce brzy stane mainstreamovou záležitostí. To potvrzuje i aktuální výzkum, dle kterého pracuje zcela na dálku již 18 % zaměstnanců. Experti se shodují, že díky tomu se zvyšuje produktivita zaměstnanců i celková kvalita jejich práce.



Trend práce na dálku je jednoznačně na vzestupu. Podle nedávného reportu společnosti Owl Labs v současné době pracuje po celém světě zhruba 18 procent zaměstnanců zcela na dálku, 52 procent má možnost práce na dálku jednou týdně, 68 procent pak jednou měsíčně. „Práce na dálku byla zpočátku vnímána jako zajímavý benefit pro vybrané pracovní pozice nebo jako alternativní přístup méně mainstreamových malých firem. Jak však rostou důkazy o přínosech tohoto systému, má práce z domova, potažmo i práce odkudkoliv potenciál stát se zcela běžnou normou – alespoň tedy v určitých oborech,“ komentuje Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz zaměřující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.



Důvod, proč práce z domova získává na oblibě, je, že zaměstnanci čím dál více upřednostňují pracovní flexibilitu a firmy jsou ochotné jim ji dopřát. U home-office pracovníků totiž studie prokázaly větší spokojenost s prací, nižší míru fluktuace, a především vyšší produktivitu. Podle nedávné studie odborníků z univerzity v Harvardu byl u pracovníků, kteří měli možnost pracovat odkudkoliv, zaznamenám nárůst produktivity o 4,4 procenta a zvýšila se i kvalita jejich práce.



Stejná studie rovněž zjistila, že mají-li zaměstnanci možnost pracovat vzdáleně, a tím pádem nejsou nuceni bydlet v rozumné dojezdové vzdálenosti od pracoviště, mají tendenci odstěhovat se do oblastí s nižšími náklady na živobytí, čímž si mohou zlepšit svou finanční situaci. Vůbec nejzajímavější zjištění dané studie je poté fakt, že produktivita zaměstnanců pracujících vzdáleně ještě o něco vzrostla, pokud se v dosahu 40 kilometrů nacházeli další jejich kolegové rovněž pracující vzdáleně.



„Firmy, které nejsou práci z domu či odkudkoliv nakloněny, často argumentují právě tím, že home-office pracovník nemůže těžit z přínosů každodenního kontaktu s kolegy. Harvardský průzkum ovšem naznačuje, že lidé si s tímto umějí poradit a mají-li kolegy na blízku, sami je mohou vyhledat a neformálně si předávat své zkušenosti,“ komentuje výsledek studie Gabriela Kodenková. Odborníci tudíž firmám nabízejícím možnost pracovat odkudkoliv doporučují, aby setkávání svých vzdálených zaměstnanců podporovaly, například tím, že pro ně v oblastech, kde jich žije více, budou pravidelně organizovat pracovní či neformální setkání.



Podle zmíněné harvardské studie vzdáleným pracovníkům notně pomáhají i technologie. Další tříprocentní nárůst produktivity tak byl například pozorován u těch, kteří hojně používali VPN sítě a služby pro okamžité zasílání zpráv (instant messaging). Chce-li firma využívat home-office či práci odkudkoliv, mělo by tak pro ni být samozřejmostí zajištění kvalitního interního IT řešení pro vzdálenou komunikaci. Pozor by si ale zaměstnavatelé měli dát na různé nejen digitální prostředky pro sledování, zda home-office zaměstnanec skutečně v určité době pracuje. „Někteří vedoucí v případě vzdálených pracovníků propadají mikromanagementu, detailně monitorují jejich práci a každou možnou chvíli je kontrolují. Pokud zaměstnanec plní své úkoly, je toto chování zcela neopodstatněné a škodlivé. Nabourává to důvěru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a v podstatě ruší onu flexibilitu, která bývá často s home-office nebo prací odkudkoliv spojená,“ varuje Gabriela Kodenková.



O společnosti Talentica.cz

Společnost Talentica.cz je specializovaná technicky zaměřená personální agentura působící na trhu od roku 2009. Jejím cílem je stát se jedničkou na trhu v rámci náboru technicky zaměřených odborníků.