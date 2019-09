Trump: "Pitomci" z Fedu by měli snížit sazby na nulu a nebo ještě níž a mohl by se refinancovat státní dluh

Americký prezident Donald Trump si opětovně velmi ostře vyšlápl na centrální banku, když uvedl, že by měla po vzoru jiných zemí stáhnout úrokové sazby na nulu nebo dokonce ještě níž, aby bylo možné co nejvíce snížit úrokové náklady na financování státního dluhu. Že se tak neděje označil Trump za naivní přístup Fedu a uvedl, že USA přicházejí kvůli "pitomcům" z Fedu o tuto jedinečnou životní příležitost.Trump se vůbec poprvé dotkl tématu refinancování vládního dluhu, který aktuálně dosahuje 22,5 biliónu dolarů z nichž 16,7 biliónu je veřejných. Za Trumpova působení se celkové zadlužení zvýšilo o cca 13% respektive 2,6 biliónu a to hlavně kvůli daňové reformě z roku 2017. Celková obsluha zadlužení je pro fiskální rok 2019 vyčíslena na rekordních 538,6 mld. USD Aktuálně má Fed nastavenu základní sazbu na 2-2,25%, což je nejvíce v rámci zemí skupiny G7.Myšlenka na refinancování vládního dluhu je podle mnoha komentářů v moderní době bezprecedentní.Podle komentářů je to jen těžko představitelné a proveditelné aniž by to vyvolalo vážné problémy pro finanční trhy a celou ekonomiku. Veřejný dluh není hypotéka , aby bylo možné s ním podobně nakládat.Podle některých komentářů by se tím také centrální banka připravila o výraznou část manévrovacího prostoru pro řešení případné recese.Podle dalších komentářů by nulové nebo dokonce záporné sazby v USA zastavily příliv prostředků a investic do země a to by vážným způsobem ohrozilo růst soukromého sektoru a ve finále by to mělo spíše škodlivý účinek.