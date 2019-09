Průměrná sazba hypotéčního úvěru v srpnu na 2,81 %, p. a.

Z pohledu úrokových sazeb je velice zajímavý postupný růst obliby delších fixací úrokových sazeb , jak dokládá Broker Consuting FIXIndex. V Česku je dlouhodobě nejpopulárnější fixace úrokových sazeb na 5 let, ale v posledních třech letech postupně roste obliba fixací na 7 či 10 let.

„Bankovní domy po kontinuálním růstu úrokových sazeb v loňském roce vyčkávaly, jak se projeví doporučení České národní banky a také zda bude dále docházet k zvyšování mezibankovní úrokové sazby . Hypoteční trh pak v letošním roce zažívá ochlazení v podobě meziročního poklesu počtu i objemu sjednaných úvěrů o 30, respektive o 20 procent. Na to banky začaly pomalu reagovat opětným snižováním úrokových sazeb , které bude vrcholit ve čtvrtém kvartálu, kdy očekáváme nejsilnější boj na trhu o zákazníka,“ komentuje vývoj úrokových sazeb Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Průměrná sazba úvěrů na bydlení v srpnu dosáhla 2,81 %, p. a. Meziročně se jedná o nárůst 0,26 procentního bodu. Od ledna, respektive února 2019, kdy sazby překonaly hranici 3 procent, se jedná o pokles. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů za srpen 2019.

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu hypotečních úvěrů , jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů . Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr , tím jeho sazba do indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran . V principu se index počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu nebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahující 11 miliard korun . FIXIndex sleduje procentuální podíl jednotlivých fixací úrokových sazeb (3, 5, 7 a 10 let) v celkovém objemu hypotečních úvěrů

Proč je dobré index sledovat

Broker Consulting Index hypotečních úvěrů zachycuje vývoj úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Je praktickým indikátorem toho, zda hypoteční úvěry pro českou veřejnost zlevňují, stagnují, nebo zdražují. Na rozdíl od jiných podobných indexů vychází ze skutečně sjednaných úvěrů napříč bankovními poskytovateli a zohledňuje výši úvěru. Obecně lze říci, že klesající trend indexu vede k vyššímu zájmu o nemovitosti a růstu jejich cen. Dlouhodobě rostoucí trend pak může předznamenávat zejména ochlazení poptávky po nemovitostech. Vzhledem k nedostatku nemovitostí v Česku ale nemusí být růst sazeb spojen s poklesem cen nemovitostí. Broker Consulting index hypotečních úvěrů důvěryhodným podkladem pro média při komunikaci praktického a pro statisíce lidí zajímavého vývoje.

