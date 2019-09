Výprodej dluhopisů pokračuje - jejich výnosy jsou na měsíčních maximech

Poměrně dramatický výprodej na trzích dluhopisů se protáhl i do včerejšího dne, takže například výnos amerického desetiletého vládního dluhopisu se dostal zpět nad hladinu 1,70, což je o 25 bazických bodů výše než před pár dny. Těžko hledat konkrétní důvod proč se tak stalo, ale zřejmě pomohlo přesvědčení, že na poli obchodní války USA-Čína nemusí dojít k další eskalaci a především svitla naděje na měkčí podobu brexitu Brusel totiž vyslaly signály, že otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem by se teoreticky mohla vyřešit, což je samozřejmě něco, co se líbí britské libře.Ve střední Evropě stojí za zmínku další ztráty forintu, který opět testuje historická minima. Včera zveřejněná maďarská srpnová inflace (pokles na 3,1 % meziročně, ale jádrová zůstává na úrovni 3,7 %) forintu zjevně nepomohla stejně jako fakt, že eurové a dolarové úrokové sazby se posunuly výše.