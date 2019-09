Koruna končí týden stabilní (Komentář)

Závěr týdne byl na tuzemském devizovém trhu nezajímavý. Koruna se vůči euru držela stabilní těsně pod hladinou 25,85 CZK/EUR. Páteční seance tak nic nezměnila na celotýdenním úspěšném tažení české měny, když si připsala téměř půl procenta. Ještě před týdnem se kurz hrozivě blížil hladině 26,0 CZK/EUR.

Vývoj na koruně v uplynulém týdnu můžeme charakterizovat jako korekci předchozích ztrát po opadnutí rizikové averze investorů na globálních trzích. Obdobný pohyb totiž zaznamenaly i polský zlotý a maďarský forint. Investoři ocenili dobré zprávy z klíčových front – obchodní války a brexitu. Po eskalaci obchodního napětí a zavádění nových cel mezi Spojenými státy a Čínou dává naději ochota obou stran se počátkem října setkat. Ve Velké Británii došlo k zásadnímu obratu, zatímco ještě před týdnem držel otěže pevně v rukou Boris Johnson, nyní se situace obrátila a pravděpodobnost odchodu UK z EU poklesla. I tak ale zůstává významná.

Domácí makroekonomická data rozhodně nezklamala. Tento týden přinesl červencová data z reálné ekonomiky. Vstup do druhé polovinu roku se vydařil. Nutno ale podotknout, že letní prázdninové měsíce je třeba posuzovat kvůli z roku na rok měnícím se dovoleným jako jeden celek. O co lepší byl červenec, o to horší může být srpen. Každopádně ve světle pokračující recese v německém průmyslu se zatím ten náš drží. Podrobnější komentář k dnes publikovaným červencovým datům z průmyslu, stavebnictví a zahraničním obchodě naleznete zde http://bit.ly/2kwmSLS.