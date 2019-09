Rozbřesk: Německé dluhopisy zažily nejprudší výprodej za poslední 4 roky

Trhy prošly jedním z největších dluhopisových výprodejů v posledních letech. Výnosy amerických dluhopisů šly vzhůru o více než 10 bps a ještě výraznější byly výprodeje na německém bundu, který se na třicetileté splatnosti dokonce vrátil na chvíli s výnosem nad nulu (největší ztráty za poslední čtyři roky).



Za dluhopisovými výprodeji stojí návrat silného optimismu na akcie, které šly prudce vzhůru. Index S&P500 končil seanci necelé 2 % pod historickými maximy. Akciový optimismus nastartovaly zprávy o tom, že se Čína a USA vrací v říjnu k jednacímu stolu. Současně s tím přišla velice slušná čísla z USA - nálada v klíčovém sektoru služeb ostře kontrastuje se slabým průmyslem a vyšplhala se v srpnu do blízkosti letošních maxim (56,4 bodu). Pokud dnes ještě uvidíme silná čísla z amerického trhu práce, bude mít dnes odpoledne Jeremy Powel z Fedu hodně těžkou úlohu naplnit holubičí očekávání trhů (vystoupení v 17:30 v Curychu). Již včera proto poklesly sázky na agresivnější snížení sazeb na zářijovém zasedání Fedu.



Rychlost obratu v náladě na dluhopisových trzích by navíc měla být pro investory varováním. Nejistota ve světě spojená s brexitem, obchodními válkami a startující (podle nás mělkou) recesí v Německu je opravdu vysoká. Historické zkušenosti velí v takových chvílích utíkat do pevně úročených dluhopisů. Pokud je ovšem základní sazba ECB -0,40 % a výnos desetiletého dluhopisu okolo -0,70 % (na začátku tohoto týdne), je v cenách dluhopisů zakomponován již poměrně výrazný pesimismus. A jakékoliv záblesky optimismu podobně jako včera mohou investorům způsobit výrazné ztráty.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna nedokázala z globálního optimismu příliš vytěžit, stejně tak jako ze silného domácího maloobchodu. Uvidíme, zda dnes koruně dokáže trochu pomoci silný průmysl nebo blížící se zasedání ECB (příští týden). Právě v souvislosti s optimistickými sázkami ohledně ECB počítáme s tím, že by se nálada ve střední Evropě mohla na začátku příštího týdne dočasně zlepšit.



Zahraniční forex

Averze k riziku včera dále výrazně poklesla, což má na svědomí nejen zklidnění na britských ostrovech (resp. nepřímo i silnější libra), ale také jistá naděje pro probíhající obchodní válku mezi USA a Čínou. V důsledku toho si na jedné straně lépe žije středoevropským měnám, na straně druhé ztrácí bezpečný nízko-úročený švýcarský frank.

Pokud jde o eurodolar, tak příchozí data hovořila spíše ve prospěch dalšího propadu pod hranici 1,10, což se nestalo. Ani velmi slabé zakázky německého průmyslu, ani relativně dobrý výsledek americké podnikatelské nálady ve službách již nedokázaly eurodolar stlačit níže.

Dnes jsou na pořadu dne statistiky z amerického trhu práce. Po včerejším solidním reportu ADP neočekáváme zásadní překvapení.



Ropa

Ropa Brent drží ke konci týdne dobyté pozice a setrvává tak nad hranicí 60 USD/barel. V tom jí pomáhá v prvé řadě nad očekávání silný pokles zásob surové ropy ve Spojených státech (-4,8 mil. barelů), který doplnil také propad na straně benzínu (-2,4 mil. barelů) a středních destilátů (-2,5 mil. barelů). Druhým cenově-pozitivním faktorem je pak nárůst optimismus na frontě americko-čínské obchodní války s ohledem na obnovení společného dialogu. K tomu by mělo dojít již na počátku října, nicméně těžko čekat, že by k rozuzlení obchodní ságy došlo již v nejbližších měsících.