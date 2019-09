Sezóna stavebního spoření se blíží. Víte, jak správně spořit?

Léto pomalu končí, děti jdou do školy a Vánoce jsou za dveřmi. A právě konec roku je už řadu let považován za „sezónu“ stavebního spoření. Jednotlivé spořitelny na toto období cílí svoji marketingovou aktivitu, vypisují různé akce a počet uzavíraných smluv v posledních měsících roku opravdu narůstá. Jak stavební spoření nejefektivněji využít? Je výhodnější pravidelná roční, nebo měsíční platba, anebo dokonce jednorázový vklad na začátku?

Stavební spoření patří už přes čtvrtstoletí k nejpopulárnějším finančním produktům, kterými Češi zhodnocují své úspory. „Stavebko“ za to vděčí především vedle své bezpečnosti také státní podpoře, která významným způsobem vylepšuje jeho výnosnost.

Stát majiteli stavebního spoření přispěje ročně deset procent z jeho vkladů v daném roce, maximálně ale 2000 korun. Tato částka je strop i pro případ, že máte smluv jako jednotlivec více. Podmínkou pro získání státní podpory je spořit minimálně po dobu šesti let a naspořené peníze během této doby nevybírat. Když prostředky vyberete dříve, o státní podporu přijdete.

Porovnejme si tedy klasickou verzi spoření na šest let, kdy klienti na účet vloží dohromady 120 000 korun, a to buď v pravidelných měsíčních vkladech, v šesti ročních vkladech, nebo jednorázově při uzavření smlouvy. Srovnání vychází z reálné simulace jedné v Česku působící stavební spořitelny, aby úročení vkladu a poplatky byly srovnatelné. Úročení vkladů je 1,2 procenta ročně, což je sazba, kterou aktuálně nabízejí tři z pěti spořitelen. Naši vzorovou smlouvu jsme založili letos v srpnu a první vklad jsme provedli v témže měsíci. Poplatek za uzavření smlouvy nebyl placen zvlášť, ale postupně zúčtován z vkladů. Poplatky za vedení účtu spořitelna v tomto příkladu inkasuje měsíčně. Jsou započteny také daňové odvody z výnosů.

Pravidelný měsíční vklad

Při pravidelném měsíčním vkladu 1 667 korun po šesti letech vybereme 130 293 korun.

Tento způsob je klasickým pravidelným spořením. Je to nejpohodlnější varianta, kdy si v bance nebo internetovém bankovnictví nastavíte na šest let trvalý platební příkaz a o nic víc se už nemusíte starat.

Pravidelný roční vklad

Při pravidelném ročním vkladu 20 000 korun po šesti letech vybereme 129 411 korun.

Tato varianta vychází co do obnosu naspořených peněz o necelých tisíc korun hůře než pravidelné měsíční vklady. I tak stojí za zvážení, protože v dnešní době jsou na trhu k dispozici například spořicí účty, kde se roční úrokové sazby pohybují okolo dvou procent. Peníze tak můžete v průběhu roku nechat vydělávat na některém z takových spořicích účtů a v prosinci převést 20 000 korun na stavební spoření. V takovém případě si musíte ohlídat, aby byly peníze na účet připsány nejpozději do 31. prosince, abyste se za daný rok nepřipravili o státní podporu.

Jednorázový vklad

Při jednorázovém vkladu 120 000 korun po šesti letech vybereme 135 508 korun.

Pokud na účet vložíme najednou 120 000 korun, nejedná se v podstatě o spoření, ale spíše o jednorázovou investici či odložení volných peněz na později. Ze všech tří příkladů vybereme po šesti letech nejvyšší obnos peněz. Stejně jako u předchozí varianty ale platí, že na trhu je dnes možné zhodnocovat finance výhodněji, a mít je v případě potřeby také rychleji po ruce. Máte-li k dispozici takovou částku, zhodnotíte ji lépe, pokud například vložíte část na spořicí účet, část na termínovaný vklad a zvážit můžete i různé konzervativní podílové fondy. Jako u předchozího příkladu musíte jen myslet na to, abyste na účet stavebního spoření připsali 20 000 korun do konce roku a nepřišli tak o maximální státní podporu.

Akce udělají stavebko výhodnější

Výnosnost stavebního spoření zvýšíte, pokud využijete některou ze zvýhodněných nabídek stavebních spořitelen. Je téměř jisté, že na některou takovou akci v posledním čtvrtletí roku narazíte, nebo můžete využít služeb nezávislého finančního poradce, který bude mít přehled o aktuálních možnostech. Můžete tak například ušetřit na poplatku za zřízení smlouvy, který je jedno procento z cílové částky. U cílové částky 200 000 korun to jsou dva tisíce.

Dobré je také pamatovat na to, že stavební spoření lze sjednat i pro děti a díky právní úpravě z nedávné doby mohou rodiče s těmito účty dnes nakládat snáze než v minulých letech. Rodiče tak mohou zřizovat smlouvy nejen pro sebe, ale i pro každého svého potomka a státní podporu čerpat na každou z těchto smluv. Právě na smlouvy zakládané dětem pak cílí také řada zvýhodněných akcí stavebních spořitelen.

Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust