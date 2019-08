Rozbřesk: Jak dlouho může Česko odolávat slabému Německu?

Špatné zprávy z Německa jako by se staly běžným denním chlebem. Velice slabé výsledky indexu Ifo v kombinaci s propady vývozů do Číny o více než 7 % meziročně a do Británie o více než 12 % meziročně ukazují, jak moc je německá ekonomika zranitelná vůči propadům globálního obchodu (meziročně klesá o necelé 1,5 %). Nepříjemné navíc je, že se špatná nálada, soudě alespoň podle posledních výsledků indexu Ifo, pomalu rozšiřuje ze sektoru pro-exportně orientovaného průmyslu do sektoru služeb. Ten doposud těžil z dobré situace na trhu práce a z růstu příjmů domácností. Špatná průmyslová nálada ovšem začíná spotřebitele čím dál víc ovlivňovat. Ti tak mohou být v následujících měsících o něco opatrnější v útratách, což se může projevit ve slabších číslech za maloobchod. Zajímavé ovšem je, že se horší čísla z Německa zatím nepromítají v Česku. Čím to?



Česká ekonomika zatím nepociťuje takový tlak díky tomu, že při porovnání s Německem je méně exponována vůči obchodu s Čínou a asijskými ekonomikami. Pokles globálního obchodu ve světle obchodních válek tak na ni zatím dopadá méně. Současně českému hospodářství pomáhá ještě více než v Německu domácí spotřebitel, který je aktuálně ve velice dobré kondici. To ostatně potvrdila i dnešní čísla za HDP z druhého kvartálu.



I tak se mělká německá recese, kterou očekáváme ve druhé polovině tohoto roku, nakonec na českých vývozech a investicích podepíše. I proto očekáváme v příštím roce pomalý růst okolo 2 %. A pokud by geopolitická rizika měla narůstat a došlo by na scénář tvrdého brexitu bez dohody, může být nakonec realita roku 2020 ještě o poznání horší.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Pozitivní zprávy z obchodně válečné fronty o tom, že Čína nepřipravuje nová odvetná opatření, sice pomohly vzhůru akciovým trhům, na středoevropské devizové trhy to ale moc dobrou náladu nepřineslo. Česká koruna nadále oťukává hranici 25,90 EUR/CZK a výraznější vylepšení nálady nečekáme ani dnes, i když ČSÚ potvrdí dobrý výkon ekonomiky v druhém kvartále.



Zahraniční forex

Americký dolar přece jenom včera lehce zpevnil, když euro nepodržely ani prudce zpevňující italské dluhopisy (v Itálii se podařilo upéct novou vládní koalici bez Salviniho Ligy).



Dnes je však na řadě série zajímavých dat od inflace v eurozóně po spotřebitelské výdaje v USA.



Jestliže na hlavních trzích se neděje příliš nového, tak situace je zajímá v emerging markets včetně střední Evropy. Na pozadí dalšího argentinského defaultu totiž maďarský forint vystoupal na historická minima. Zdá se, že nehledě na dobré fundamenty trh bere v potaz, že MNB i nadále hodlá trpět relativně vysokou inflaci a drží oficiální úrokovou sazbu de facto v záporu.



Ropa



Ropa Brent si ke konci týdne připisuje další drobné zisky, díky čemuž její cena atakuje hranici 61 dolarů za barel. Po nad očekávání silném poklesu amerických zásob bude dalším sledovaným číslem dnešní aktivita amerických těžařů. Ta v posledních týdnech setrvale klesá, nicméně se zdá, že historicky těsný vztah mezi počtem aktivních vrtných souprav a produkcí surové ropy slábne, což nakonec dobře ilustruje další rekordní růst americké těžby ropy až na úroveň 12,5 mil. barelů denně.