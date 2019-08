Rozbřesk: Brexit opět potápí všechna riziková aktiva včetně koruny

Jen se trochu zklidnilo napětí okolo obchodních válek, na stůl se vrací v plné kráse brexit. Britský premiér Boris Johnson se rozhodl pohybovat na hraně ústavních zvyklostí a rozpustí v kritickém období před brexitem parlament na nejdelší období od konce druhé světové války. Taktický manévr, který posvětila královna, má jeden hlavní cíl - znemožnit odpůrcům brexitu, aby šli proti jeho vládě, která má v dolní sněmovně pouze těsnou většinu jednoho hlasu.

Vyjádření nedůvěry vládě by možná Borisi Johnsonovi tolik nevadilo, protože by ho automaticky nedostalo z Downing Street a nevedlo by k předčasným volbám. Parlamentní přestávky mezi 12. zářím a 14. říjnem nicméně hodně znesnadní snahu proti-brexitovým zákonodárcům (většina), kteří chtějí přijmout legislativu vylučující odchod z EU “bez dohody”. O to intenzivněji se budou pravděpodobně snažit v krátkém čase po konci parlamentních prázdnin (3.-11. září).



Čeká nás tak období vysoké nejistoty a legislativního napětí. V takovém prostředí těžko věřit, že se začnou zlepšovat mizerné nálady v evropském průmyslu. Zvlášť když riziko brexitu doplňuje stále strach z další eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Naše současné odhady nicméně již s podobným nárůstem napětí počítaly, a pokud nakonec na “tvrdý brexit” nedojde, neměli bychom měnit již tak pesimistický odhad pro německou ekonomiku (-0,1 % q/q ve třetím kvartále a 0,3 % za celý rok 2019). Přetrvávající napětí se nicméně bude v Evropě podepisovat na všech rizikových aktivech včetně koruny, která se opět vydala testovat 25,90 EUR/CZK.



Klíčovými daty, která budeme sledovat, jsou 12. září (podaří se do té doby zákonodárcům znemožnit tvrdý brexit?), 17. říjen (summit EU - dohodne Boris Johnson nové ústupky?) a samozřejmě den D (31. říjen - bez dohody/s dohodou/ nebo další odklad brexitu?).





TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna se opět vydala na výlet ke 25,90 EUR/CZK, ale zatím se jí (na rozdíl od maďarského forintu) nechce úplně lámat klíčové technické úrovně a otevřít si prostor k dalším ztrátám. Z domácích událostí bude zajímavé až zítřejší zpřesněné české HDP. To však těžko přebije ve vzduchu visící riziko tvrdého brexitu, se kterým se bude všem středoevropským měnám těžko výrazněji mazat utržené ztráty.



Zahraniční forex



Absenci zajímavých dat na hlavních trzích včera nahradilo rozhodnutí britského premiéra B. Johnsona přerušit takticky zasedání parlamentu a tím tak dále vyhrotit před-brexitovou atmosféru. Libra logicky reagovala poklesem, kurz eurodolaru se však od hodnoty 1,11 nijak nevzdálil. Euru naopak hraje mírně do karet pokrok v jednání o sestavení nové italské vlády.



Ve střední Evropě je aktuálně otloukánkem forint. Měnový pár EUR/HUF se již přehoupl přes hranici 330 a vypadá to, že maďarská měna se tak jako její kolegyně ve střední Evropě potýká nejen se zpomalením v Německu, ale nelíbí se jí i dlouhodobě ultra-uvolněná politika MNB tolerující inflaci v blízkosti 4 %.



Ropa



Potvrzení masivního poklesu zásob ve Spojených státech katapultuje cenu ropy těsně nad hranici 60 dolarů za barel. Včerejší oficiální čísla EIA překonala očekávání ropných býků nejen s ohledem na zásoby surové ropy (-10 mil. barelů), ale také benzínu a středních destilátů (v obou případech -2,1 mil. barelů).



Výraznější posun cen směrem vzhůru nicméně limituje jednak přetrvávající napětí v americko-čínských obchodních vztazích a navazují slabost poptávkové strany trhu a jednak připomínka síly amerických “břidlicářů”. Ti totiž pokračují v mohutné expanzi, díky čemuž americká produkce surové ropy v minulém týdnu opět pokořila historický rekord a vystoupala až na úroveň 12,5 mil. barelů denně.