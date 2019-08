Plzeň dokončuje opravu svých mostů, Wilsonův most se otevřel dříve

Město Plzeň během letních prázdnin opravilo své mosty Wilsonův a Rooseveltův. Otevření obou mostů bylo naplánováno na pondělí 2. září 2019. Wilsonův most přes řeku Radbuzu byl zprovozněn dříve – již v úterý 27. srpna. Rooseveltův most spojující centrum města s Roudnou se otevře v pondělí 2. září ráno pro veškerou dopravu. Třetí opravovaný most v Plzni přes Úslavu v Chrástecké ulici bude dokončen tento týden, zprovozněn bude společně s opravenými křižovatkami Mohylová – Stará cesta a Mohylová – U Zastávky v pátek 13. září.

Wilsonův most (ilustrační foto)

„Otevření Wilsonova mostu bylo naplánováno na pondělí 2. září, z důvodu včasného dokončení stavebních úprav jsme mohli otevřít most již v úterý 27. srpna pro osobní dopravu. Vzhledem k plánovanému ukončení prázdninových jízdních řádů bude městská hromadná doprava jezdit přes most od pondělí 2. září, kdy bude opět spuštěn plný provoz. Celkové náklady na opravu mostu činily 2,98 milionu korun bez DPH,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Wilsonův most přes řeku Radbuzu byl během osmitýdenní rekonstrukce zcela uzavřen, a to i pro městskou hromadnou dopravu. Důvodem opravy Wilsonova mostu byl nevyhovující stav povrchu vozovky po jejím pětiletém užívání od dokončení celkové rekonstrukce mostu v květnu 2014. Oprava spočívala ve výměně podkladové vrstvy vozovky a zpětném osazení dlažby, provedly se i úpravy odvedení dešťové vody a další práce.

Vozovka na Wilsonově mostě se zvlnila vlivem provozu již poměrně brzy po rekonstrukci. Stavebníci v srpnu 2017 provedli na zkoušku několik variant předláždění vozovky a v měsíčních intervalech pak rok měřili deformace povrchu vozovky. Na základě výsledků zkušebních úseků byla navržena definitivní úprava, která navíc řešila změnu způsobu odvodnění povrchových i podpovrchových vrstev vozovky.

Rooseveltův most (ilustrační foto)

Rooseveltův most byl z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen pro veškerou dopravu a od začátku července do poloviny srpna i pro pěší. Důvodem opravy byl zhoršený stav mostního svršku. Akci realizovalo město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. Rooseveltův most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

„Dokončit opravu 190 metrů dlouhého Rooseveltova mostu se nám podařilo ve slíbeném termínu a první auta včetně městské hromadné dopravy se na most vrátí ráno v pondělí 2. září. Poslední stavební úpravy vozovky budou probíhat ještě během soboty 31. srpna. Poté budou probíhat už jen dokončovací práce na levém chodníku. Celkové náklady na tuto stavební akci byly 31 milionů korun,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Na celém mostě, tedy v části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži byly obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Bylo opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky. V rámci opravy mostu byly vyměněny stávající dožilé mostní závěry. U mostu přes Mži provedli stavebníci výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřeli. Vzhledem k tomu, že se při provádění rekonstrukce zjistil horší stav mostní konstrukce v části přes Tyršovu ulici, než byl předpokládaný, bude v nejbližší době navazovat oprava spodní stavby tohoto mostu, která se ale provozu na mostě nedotkne. Současně budou zahájeny projekční práce na přilehlých schodištích, ty budou řešeny samostatně v dalších letech.

Text: Adriana Jarošová