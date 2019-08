Místo letenky spousta problémů: Češi doplácí na nekalé praktiky některých zahraničních serverů

Ceny letenek se obecně mohou lišit do cca 50 EUR. Pokud je rozdíl v ceně několik desítek nebo stovek EUR oproti oficiálním cenám dopravce, jedná se pravděpodobně o podvodné nabídky. „Cestující by si měl být vědom, že pokud nakupuje na takovém portálu, velmi riskuje. Podvodné CK jsou záměrně registrované na jiném trhu, aby omezily šance cestujících na řešení problémů,“ říká Zuzana Přibylová, obchodní ředitelka letecké společnosti Aeroflot.

V praxi to vypadá tak, že zahraniční srovnávače nabídnou letenku výrazně pod cenou a před nákupem zákazníka přesměrují na webovou stránku konkrétní cestovní kanceláře, která se tváří jako Go to Gate, My Trip či One Trip. I když se jedná o zahraniční cestovní kanceláře, stránky jsou celé v českém jazyce. Zákazník tak na první pohled necítí problém. Ten nastává až po vystavení letenky.

Podvodné portály jsou vynalézavé, dopravci se tak setkávají s různými příběhy. Cestující si například pořídí letenku s jedním přestupem trvajícím 3 hodiny. Po zaplacení ale obdrží letenku, která je s přestupním časem 18 hodin a ještě přes jiné město. Je sice zachován dopravce i přibližné datum, ale ostatní údaje nesedí. „Viděla jsem i letenku přesměrovanou přes facebookový účet cestujícího. Místo jména cestujícího se na letenku načetlo jeho nick name ze sociální sítě. I taková letenka je nepoužitelná,“ říká Přibylová.

Pokud se poškozený snaží situaci vyřešit, většinou se setká s tím, že mu na e-maily nikdo neodpovídá, telefonní čísla neexistují, nebo jsou přesměrovaná na call centra v Asii. Pokud by se poškozený chtěl soudit, musel by do země, kde je podvodná CK registrována. „Každoročně se na nás obracejí podvedení cestující s prosbou o radu. Bohužel často není jiné východisko, než si pořídit letenku novou, tentokrát od ověřeného prodejce,“ říká Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.