Nálada v Německu potvrzuje příchod recese

Po propadu HDP ve druhém kvartále ani srpnový výsledek indexu Ifo neukazuje nic dobrého. Německá podnikatelská nálada spadla do blízkosti minim, kterých dosáhla v době vrcholící eurokrize v roce 2012 (93,8 bodu) a očekávání jsou dokonce nejníže od krizového roku 2009. Propad navíc zasáhl tentokrát ne pouze průmysl , ale všechny sledované sektory německé ekonomiky včetně stavebnictví a obchodu.To potvrzuje naše sázky na recesi v Německu v druhém kvartále. Tato recese bude mělká, pokud včas zareaguje ECB i Fed , a v roce 2020 nebude dál eskalovat globální obchodní napětí. To se v tuto chvíli zdá být spíše jako optimistický předpoklad, a proto naše sázky na německý růst v roce 2020 lehce pod 1 % mohou být nakonec revidovány směrem dolů.Kumulující se globální rizika (kromě obchodních válek, zejména brexit a italské předčasné volby ) a špatná čísla z Německa a Itálie pravděpodobně zapůsobí na ECB. Ta v září vedle obligátního snížení sazeb nakonec již může představit nové kolo kvantitativního uvolňování. Otázka je, zda to trhům sázejícím již dnes na masivní měnovou expanzi, ještě má šanci pomoci.