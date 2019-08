Co očekávat od Fedu / BIG Expert - zahraniční trhy: týden od 19. 8. 2019

Zápisky z posledního zasedání Fed potvrdily, že většina představitelů americké centrální banky vnímá červencovou redukci sazeb jako úpravu uprostřed cyklu, nikoliv jako sérii setrvalejšího snižování. Co vede tamní centrální bankéře k takovému závěru? Americká ekonomika slušně expanduje, navzdory zpomalení HDP ve 2Q zůstává růst oproti jiným vyspělým zemím solidní. Obchodní válka sice představuje střednědobý zdroj nejistoty, který se promítá do ochabování výroby a korporátních investic. Nemá však potenciál vykolejit americkou ekonomickou expanzi.

Ze zápisků však nevyplývá, že by mezi členy FOMC panovala jednomyslnost. Někteří horovali pro razantnější akci, tj. snížit sazby rovnou o 50 bps, jelikož inflace v největší globální ekonomice zůstává dlouhodobě pod cílem centrální banky. Jiní naopak nepovažovali "cut" za nutný. Makrodata se sice zhoršují, nikoliv však natolik, aby vyžadovala obrat v monetární politice.

Zápisky včerejší akciové obchodování výrazněji neovlivnily, promítly se do mírného nárůstu výnosů amerických vládních dluhopisů. To souvisí s poklesem pravděpodobností, které trh přisuzuje snižování sazeb v následujících měsících. Např. podle trhu nyní existuje 73% pravděpodobnost dvou dalších redukcí sazeb na zasedání v říjnu. Před zveřejněním zápisků tato šance dosahovala 85 %.

Během následujících dvou dní budou investoři bedlivě sledovat sympozium centrálních bankéřů v Jackson Hole. Jakýmkoliv prohlášením na tomto tradičním setkání budou trhy přikládat mimořádný význam. Navzdory méně holubičímu vyznění zápisků z posledního zasedání zůstává další uvolňování měnové politiky americkou centrální bankou hlavním scénářem. Fedu se nedaří nastartovat inflaci a obchodní válka stále více promlouvá do zpomalování výroby. Výnosová křivka se krátkodobě překlopila do záporu i na klíčových splatnostech, což signalizuje, že Fed je se snižováním sazeb pozadu. Investoři tak do budoucna mohou počítat s uvolněnější měnovou politikou, jako jedním z faktorů, který může akciovým trhům pomoci.

Tomáš Pfeiler, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 19. 8. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

16. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 035,46 1 047 1 050 ↑ 1,10 1 000 - 1 070 5 2 Dow Jones (US) 25 886,01 25 713 25 950 ↓ -0,67 25 000 - 26 150 4 3 NASDAQ C.(US) 7 895,99 7 653 7 600 ↓ -3,08 7 300 - 7 990 3 4 FTSE 100 (VB) 7 117,15 7 143 7 130 ↑ 0,37 7 000 - 7 350 4 3 DAX (Něm.) 11 562,74 11 466 11 723 ↓ -0,83 10 800 - 12 100 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 20 418,81 20 716 20 800 ↑ 1,46 20 400 - 21 000 6 1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

16. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 035,46 1 052 1 052 ↑ 1,64 1 000 - 1 100 5 2 Dow Jones (US) 25 886,01 25 578 25 800 ↓ -1,19 24 500 - 26 700 3 4 NASDAQ C.(US) 7 895,99 7 561 7 920 ↓ -4,24 6 900 - 8 100 4 3 FTSE 100 (VB) 7 117,15 7 192 7 250 ↑ 1,05 6 700 - 7 700 5 2 DAX (Něm.) 11 562,74 11 390 11 838 ↓ -1,50 10 200 - 12 900 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 20 418,81 20 524 20 350 ↑ 0,52 19 800 - 21 450 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers