Trump zrušil návštěvu Dánska. Vadí mu názory premiérky na Grónsko

Americký prezident Donald Trump se do Dánska zatím nepodívá. Ve středu to oznámil na sociální síti. Plánovaná návštěva se měla uskutečnit na začátku září. Důvodem zrušení je prý reakce dánské premiérky, která návrh na koupi Grónska označila za absurdní. Ostrov totiž není na prodej.

Návštěvu Dánska měl Donald Trump naplánovanou na 2. září. Pozvání dostal od dánské královny Markéty II. Ve středu v noci však na svůj twitter napsal, že schůzi odkládá. Nesouhlasí s výroky dánské premiérky, uvedlo BBC.

"Dánsko je velmi speciální země s úžasnými lidmi, ale na základě komentářů premiérky Mette Frederiksenové o tom, že nemá zájem diskutovat o koupi Grónska, odložím naše plánované setkání na dva týdny v jiném termínu," napsal Trump. Zrušení návštěvy potvrdila i mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová.

O tom, že chtějí Spojené státy koupit Grónsko, informoval v polovině minulého týdne list The Wall Street Journal. Podle amerického prezidenta by transakce byla pro Dány velmi výhodná. "V podstatě to můžeme vnímat jako velký obchod s nemovitostmi. Dá se pro to udělat hodně věcí. Dánsko na tom ročně tratí téměř 700 milionů dolarů. Zemi to škodí a prodělává na tom," řekl Trump.

S jeho nápadem však nesouhlasí Dánsko i Grónsko. Dánská premiérka označila nákup Grónska za absurdní a ostrov podle ní není na prodej. Podobný názor zastává i premiér Grónska Kim Kielsen. "Očividně čím dál tím víc lidí vidí Grónsko jako místo plné příležitostí. Tahle situace nám pomůže hlavně k tomu, aby v naší zemi lidé viděli větší obchodní potenciál," vysvětlil Kielsen.

Grónsko je největším ostrovem světa. Už jednou se ho snažily Spojené státy koupit, ale tehdy nabídku Dánsko zamítlo. Zda se to podaří teď, je ve hvězdách. Podle Trumpa nákup ostrova není pro Američany prioritou číslo jedna.