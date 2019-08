Z dluhopisového světa: makro, Rohlík, Porsche, eurozóna

Stručný přehled

Výnosová křivka kvůli zahraničnímu vývoji propadla o dalších 5 bodů a v duraci 2 -10Y je plochá poblíž úrovně 0,9 %, tj. hluboko pod sazbou ČNB (2T repo 2,00 %). Výnos 10letého dluhopisu je nejníže od léta 2017.

CZK swapová křivka propadla o 10 bodů, 10Y swap sazba se posunula na 1,0 %.



TRH - USD

Výnosová křivka mírně klesla po celé délce potřetí v řadě o 15-20 bodů na nová 3letá minima. Trh zvyšuje šance na další snižování sazeb Fedu. Výnos 10letého dluhopisu poprvé od léta 2016 na 1,5 % a křivka v duraci 2-10Y je nejplošší od léta 2007.

Kreditní prémie se dál zvýšily a jsou nejvyšší od začátku června. U rizikových dluhopisů (High Yield) jsou nejvyšší od poloviny ledna.



TRH - EUR

Výnosové křivky ve většině zemí eurozóny klesly o dalších 5-15 bodů, ve Středomoří o 20-25 bodů a dostaly se na nová rekordní minima. Výnos německého 10letého dluhopisu se dostal i pod (-0,7 %). Trhy se obávají zpomalení ekonomiky.

Kreditní prémie u korporátních dluhopisů se drobně zvedly a jsou nejvýše od začátku června u rizikových dluhopisů (High Yield).



Forex

Dolar k euru mírně posílil na 1,10 USD/EUR. Středoevropské měny mírně oslabily, ale k žádné větší změně nedošlo. Koruna k euru sice otestovala 3měsíční minima (25,9 CZK/EUR), ale v pátek korigovala na 25,75.

Česká republika

Růst HDP ve 2Q pokračoval v solidním tempu

HDP podle předběžného odhadu ve 2Q mezikvartálně vzrostlo o 0,6 % q/q (0,6 % ve 1Q) a meziroční růst české ekonomiky drobně zpomalil na 2,7 % r/r (2,8 % v 1Q). Zveřejněný výsledek byl těsně nad očekáváním. Statistický úřad předběžný odhad HDP příliš nekomentoval, pouze uvedl, že růst HDP táhla hlavně spotřeba domácností a částečně zahraniční poptávka (export). Tomu odpovídala i průběžná makrodata. Detailní výsledky národních účtů ČSÚ zveřejní 30. srpna.

Rohlík rozšiřuje rozvoz do dalšího města

Podle informací HN internetový obchod Rohlík.cz začal v minulém týdnu rozvážet potraviny do Prostějova, který je tak 8. městem, kde firma působí. Doposud rozvoz fungoval v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Liberci a Olomouci. Dluhopisy Rohlíku 6,6/2023 se obchodují na pražské burze.

Ze zahraničí

Porsche vydalo zelené dluhopisy na financování EV

Automobilka Porsche AG v pondělí 12. srpna oznámila, že vydala tzv. zelené dluhopisy v objemu 1 mld. EUR. Jde o největší emisi zelených dluhopisů letos a první emisi od výrobce aut. Porsche identifkoval 45 zelených projektů, ale hlavní část prostředků dluhopisové emise má být použit na vývoj elektromobilu Porsche Taycan. Porsche vydalo zelené dluhopisy se splatností 5 let, 7 let a 10 let.

Nové rekordy u evropských dluhopisů

Dluhopisové výnosy v eurozóně dál ovládá velmi negativní sentiment kvůli domácímu ekonomickému vývoji (zpomalení průmyslu) a globálnímu vývoji (spor USA-Čína). Dluhopisové výnosy v eurozóně již klesají 5 týdnu v řadě a za posledních 15 týdnů klesaly ve 13 případech. Výnos 10letého dluhopisu Německa byl krátce i pod (-0,70 %) a celá výnosová křivka Německa do splatnosti 30Y (-0,30 %) je záporná. Již u 10 zemí eurozóny včetně Slovenska se obchodují 10leté dluhopisy se záporným výnosem. V případě Španělska (0,03 %) a Portugalska (0,06 %) výnosy klesly na dosah záporného teritoria.

Tento vývoj sráží výnosy dluhopisů i mimo eurozónu. Výnos českého 10etého dluhopisu se po 2 letech dostal pod 0,8 %. V Polsku 10letý výnos klesl na historické minimum (1,7 %). Výnosová křivka Švýcarska je v celé délce (do 30Y) záporná v pásmu (-1,2% až -0,7 %).