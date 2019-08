Počet spotřebitelských podání na ERÚ rostl v 1. pololetí o desetinu, přibývá hlavně problémů s aukcemi a zprostředkovateli

V prvním pololetí tohoto roku řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) 7 567 podání spotřebitelů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak došlo k nárůstu přibližně o desetinu. Z hlediska problematiky témat podání vzrůstá počet těch, která se týkají zprostředkovatelů, aukcí a poradců. Daná skupina během šesti měsíců postoupila o tři příčky a v aktuálním žebříčku podání figuruje na druhém místě. První místo náleží dlouhodobě nejčastějším problémům s fakturacemi a platebními podmínkami, kam spadají např. nevyřízené či pozdě vyřízené reklamace vyúčtování.

Negativní vývoj statistiky v oblasti zprostředkování dokazuje, že předchozí varování z naší strany nebo ze strany České obchodní inspekce rozhodně nebyla bezdůvodná nebo přehnaná. Regulace aukcí a dalších forem zprostředkování, které se dnes vymykají energetickému zákonu, a tedy i našim kompetencím, musí být co nejdříve vyřešena v legislativě i spotřebitelské praxi," říká nový předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

ERÚ s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracuje na přípravě nové legislativy, aktivně ale podporuje také samoregulaci např. vydáním vzorového etického kodexu pro obchodníky či podporou Deklarace účastníků trhu s elektřinou nebo plynem. Samoregulace má z pohledu úřadu význam především z hlediska rychlosti a flexibility, s jakou dokáže reagovat na nové problémy.

Vůbec nejúčinnějším nástrojem v ochraně spotřebitelů je prevence, zejména prevence praktická. Znamená to, že jsme se rozjeli do krajů, oslovujeme nejvíce ohrožené skupiny, třeba seniory, ale nejen ty. Navázali jsme spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, přednášíme v Asociaci občanských poraden, jednáme se Sdružením měst a obcí České republiky a dalšími," popisuje aktivity ERÚ Stanislav Trávníček a doplňuje: Úřad často čelil kritice, že jeho hlas není slyšet tam, kde by to bylo nejvíc potřeba, že se varování publikovaná na internetu nedostanou k potřebným cílovým skupinám. Kolegové proto vykročili do terénu a Rada v novém složení bude podobné akce podporovat."

Podání* na ERÚ v 1. pololetí 2019 7 567 Fakturace, platební podmínky 21,4 % Zprostředkovatelé, aukce, poradci 19,2 % Změna dodavatele 11,1 % Odstoupení, výpověď smlouvy 10,2 % Smluvní sankce 10,1 % Zjištění dodavatele 6,4 % Změna odběratele 2,8 % Změna smlouvy 1,4 % Dotazy k energetickému zákonu 1,3 % Neoprávněný odběr 1,2 % Ostatní 14,9 % * Podání může být stížností, ale i dotazem

nebo žádostí o zjištění informace apod.

ERÚ spotřebitelům nabízí pomocnou ruku, kdykoliv řeší problém se svým dodavatelem. Úřad mohou požádat o radu, zprostředkování dohody s obchodníkem, případně o zahájení oficiálního mimosoudního řešení sporu. Základní informace a kontakty je možné nalézt na webových stránkách www.eru.cz, které nabízí další užitečné nástroje vč. nezávislých kalkulaček, indikativních cen plynu aj. Kontakty je samozřejmě možné využít také pro domluvu organizace spotřebitelských přednášek, školení a podobných vzdělávacích formátů.