Ministerstvo financí chce změny v penzijním spoření. Ve stáří si polepšíme, slibuje

Ministerstvo financí by rádo zvedlo příspěvky na penzijní spoření. Polepšit by si tak nově mohl každý, kdo si na stáří spoří více než tisíc korun. Pokud by se nápad ministerstva ujal, mohli bychom se zvýšeného příspěvku dočkat nejdříve za dva roky.

Kdo si spoří měsíčně na důchod, mohl by si ve stáří značně polepšit. Ještě před plánovanou důchodovou reformou totiž s podobným návrhem přišlo ministerstvo financí v dokumentu, který může nyní připomínkovat odborná veřejnost.

"Uvažovanou variantou je také nový státní příspěvek u úložky účastníka v rozmezí 1000 až 2999 korun ve výši 230 korun a 15 % z částky přesahující 1000 korun," slibuje ministerstvo financí. Opozice ve věci jasno nemá. Jedni považují krok za zbytečný, druzí ho vítají.

"Státní příspěvek pobírají většinou lidé s vyššími příjmy. A já nevím, jestli zájmem státu má být dávat ze státního ještě těm, kteří mají vysoké příjmy," tvrdí místopředseda ODS Miloš Vystrčil. "Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvýšení státního příspěvku na důchodové spoření," řekl šéf SPD Tomio Okamura.