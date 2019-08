ČEZ investory potěšil, Kofola už tolik ne (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Kofola ČeskoSlovensko představila výsledky za druhý kvartál. V oblasti ziskovosti došlo ke zklamání kvůli vyšším nákladům.

ČEZ překonal konsensuální odhady na všech úrovních výsledovky.

Avast zítra ráno zveřejní výsledky za první pololetí letošního roku.

Evropské akcie budou po otevření trhů teprve hledat svůj směr.

Americká inflace v červenci zrychlila ke dvěma procentům na dosah cíle centrální banky. Na směřování Fedu to však nic nemění a v září se dočkáme dalšího snižování sazeb. V Evropě bude zveřejněn ZEW index v Německu i za celou eurozónu. Ten by měl poukázat na další pokles důvěry.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely pondělní obchodování v červeném. Průmyslový Dow Jones přišel o 1,5 %, S&P 500 ztratil 1,2 % a technologický Nasdaq zakončil přesně na úrovni páteční zavírací ceny. V rámci S&P 500 se nedařilo ani jednomu sektoru, přičemž nejhlubší pokles zaznamenaly finanční instituce, a to 1,9 %.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu navazuje na poklesy ze Spojených států. Trhy napříč celým regionem odepisují ztráty. Nejhorší situace je v Hongkongu (-1,8 %), ostatní trhy ztrácí maximálně do výše 1,1 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, jehož hodnota klesá o 1,1 %, se nedaří ani jednomu sektoru. Nejhůře se v závěru seance obchodují akcie energetických společností (-2,8 %).

Kofola ČeskoSlovensko

Skupina Kofola včera v podvečer zveřejnila výsledky hospodaření.

Kofola představila své výsledky hospodaření, v nichž již nejsou zahrnuty aktivity divestované společnosti HOOP Polska. Konsolidované výnosy společnosti Kofola za druhý kvartál meziročně vzrostly o 0,4 % na 1 741,1 mil. CZK. Takto nízký růst tržeb byl primárně způsoben velmi chladným a deštivým počasím v květnu. K růstu tržeb došlo hlavně zásluhou adriatického regionu, kde meziročně tržby vzrostly o 4,0 % (z 549 mil. CZK na 588 mil. CZK) a pomohl také nový segment Fresh & Herbs s růstem o 3,8 % (z 289 mil. CZK na 326 mil. CZK). ČeskoSlovenský segment si v meziročním srovnání pohoršil o 1,0 %, když vygeneroval o 12 mil. CZK nižší tržby. Zisk EBITDA se meziročně propadl o 13,1 % z důvodu vyšších mzdových nákladů a nákladů na logistiku.

Čistý dluh společnosti od konce roku 2018 vzrostl z 2,43 mld. CZK na 2,92 mld. CZK a poměr čistého dluhu vůči EBITDA dosáhl hodnoty 2,9. Zvýšení čistého zadlužení bylo ovlivněno novým účetním předpisem IFRS 16, na jehož základě dochází ke kapitalizaci operativního leasingu. Celkově tak hodnotíme výsledky Kofoly negativně vzhledem k vyšším než očekávaným nákladům, které způsobily zhoršení ziskovosti. V 9:30 bude Kofola pořádat konferenční hovor k hospodářským výsledkům a poté zveřejníme detailnější komentář.

ČEZ

Společnost ČEZ dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál.

Výsledky hospodaření za Q2 19 překonaly konsensus trhu na všech úrovních výsledovky. Důvodem byly především vyšší realizované ceny, výroba v tradiční i nové energetice vzrostla meziročně pouze marginálně, zde jsme očekávali vyšší nárůst. Meziroční srovnání je mimo jiné rovněž ovlivněno zaúčtovanou ztrátou v loňském druhém kvartále způsobenou přeceněním zajišťovacích kontraktů na dodávky elektřiny a povolenek. Management potvrdil výhled pro letošní EBITDA v rozmezí 57 až 59 mld. CZK a očištěný čistý zisk ve výši 17 až 19 mld. CZK. Nicméně vzhledem k delším odstávkám v Dukovanech očekává oproti Q1 19 nižší letošní výrobu jaderných elektráren o 0,6 TWh na úrovni 30,6 TWh. Nižší výrobu předpokládá i u uhelných elektráren. Celková výroba by měla dosáhnout 66,9 TWh (vs. původně očekávaných 68,8 TWh). ČEZ nadále zajišťuje svoje prodeje pro budoucí roky za vyšší a vyšší ceny, což se promítá do nárůstu budoucích realizovaných cen a naznačuje pokračující růst ziskovosti v dalších letech.

Zveřejněné hospodářské výsledky hodnotíme celkově příznivě. Přes očekávaný nižší nárůst celkové letošní produkce management potvrdil celoroční cíle pro EBITDA a čistý očištěný zisk. Nadále věříme, že ČEZ je schopen vygenerovat očištěný čistý zisk za celý rok na horní hranici vymezeného cíle. Cena akcií by mohla reagovat růstem. Podrobnější komentář zveřejníme během dne.

Avast

Společnost Avast zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření.

Technologická společnost Avast zítra zveřejní své pololetní výsledky hospodaření. Ty budou prezentovány v obsáhlejší a ucelenější podobě než kvartální výsledky. Měli bychom se tedy kromě strohého oznámení několika vybraných čísel dozvědět detailní strukturu hospodaření včetně hlavních hybných faktorů a snad i výhled po zbytek roku.

První pololetí by mělo dle prezentací Avastu být z dlouhodobého hlediska slabší než druhé pololetí. Pro H1 19 očekáváme, že upravené tržby nejvíce porostou jako vždy díky přímému spotřebitelskému segmentu a měly by dosáhnout výše 419,5 mil. USD. Dále by měly dobíhat synergické efekty z proběhlých akvizic společností AVG a Piriform, a to formou mírného snižování nákladů a současně růstu tržeb díky cross-sellingu produktů v nově získané uživatelské základně. Celkově by měl Avast pokračovat v nastoleném solidním růstu z minulých let a dodávat přidanou hodnotu akcionářům.