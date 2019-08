Konec amatérského sportu v Česku? Trenéři chybí, peníze nemají jisté

Konec amatérského sportu v Česku - to zaznívá z řad sportovních klubů i České unie sportu, která je sdružuje. Funkcionáře tíží finanční nejistota i náročná administrativa. V posledních letech prý odešlo ze sportovního prostředí více než 50 tisíc lidí, kteří vedou nebo zajišťují chod sportovišť i týmů. Kritickou situaci chce zvrátit nová Národní sportovní agentura.

Už přes 40 let se Jan Bagin stará o největší baseballový areál v Evropě a v Praze vede i sportovní klub. Zaplatit může jen jednoho zaměstnance. "Jednou tu dotaci dostanete, podruhý nedostanete a nikdy nemáte aspoň částečnou jistotu toho, že klub, kde na vás visí 500 dětí, bude mít finanční prostředky na příští rok," popsal Bagin.

S cílem dovést český americký fotbal mezi evropskou špičku zamířil Zach Harrod před 15 lety ze Spojených států do Prahy. S klubem sbírá velké úspěchy, zároveň ale také balancuje na hraně finanční propasti. "Měl jsem dlouhý proces přes léto a skoro jsem skončil. Ten hlavní důvod je to, že je to fakt, fakt náročný," prohlásil Harrod.

Oba funkcionáře spojují každoroční dlouhé boje o peníze a zároveň zodpovědnost za desítky sportovců - tedy důvody, kvůli kterým funkcionáři podle České unie sportu (ČUS) často končí. V posledních letech přišel český amatérský sport o více než čtvrtinu lidí, kteří zajišťují chod klubů.

Z těch, co zůstávají, je skoro polovina starší 60 let. Náročnost administrativy nebo i odchod funkcionářů může být podle České unie sportu důvodem, proč letos čtyři tisíce sportovních klubů nežádalo o peníze z dotačního programu na provoz. Některé možná už skončily.

Žádný z dotačních programů nedovoluje použít peníze na odměny pro funkcionáře sportovních klubů. Ti si je na svou výplatu musí sehnat sami, nebo vykonávat funkci zadarmo, což je ve většině případů. "Jedna z našich největších priorit je, abychom měli na placené trenéry, abychom měli lepší zázemí," uvedl Harrod.

"Sportovním klubům nebo tělovýchovným jednotám, které nemají na vedení náročné administrativy kvalifikované lidi nebo čas, pomáhají Okresní sdružení České unie sportu," prohlásil manažer komunikace ČUS Jiří Uhlíř.

Dotační programy od ministerstva školství prochází v posledních letech častými změnami, což podle klubů působí nejen nejistotu, ale i zmatek.

"V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Národní sportovní agentura. Ministerstvo definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021," sdělilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní sportovní agentura zahájila svou činnost před několika dny. Jejím hlavním cílem je podle iniciátora jejího vzniku Milana Hniličky prostředí ve sportu narovnat.