Ranní glosa: Mají výnosy německého bundu šanci na obrat?

Nálada na trzích se za posledních 24 hodin vylepšila a má to jeden hlavní důvod. Investoři přestávají mít strach, že obchodní válka v dohledné době přeroste v divoký měnový konflikt. Čína v posledních dnech dává najevo, že nemá zájem na výraznějších ztrátách juanu a jeho dalším pohybu nad 7 juanů za dolar Na druhou stranu příkopy mezi Čínou a USA jsou v tuto chvíli zjevně hodně hluboké a těžko očekávat, že v nejbližších měsících obchodní napětí poleví. Navíc obě dvě strany jsou přesvědčené, že mohou ve sporu tahat za delší konec provazu, a to samo o sobě může vést k další eskalaci. Donald Trump spoléhá na to, že Čína je objektivně více závislá na obchodu s USA, zatímco Čína sází na to, že Trump musí příští rok k volbám…I proto těžko spoléhat na to, že by se měl na trhy vracet rychle optimismus. Zvlášť pokud se vedle obchodních válek budou trhy víc a víc bát scénáře tvrdého brexitu . V tomto světle také těžko uvěřit, že se obrátí i nálada na dluhopisových trzích, které s rostoucím strachem v tomto týdnu zaznamenaly výrazné zisky a s tím související propady výnosů. Výnos německého dluhopisu , přiživený mizerným německým průmyslem , dokonce propadl na rekordních -0,60 %. I když v takto nízkých německých výnosech jsou už implicitně zahrnuté sázky na další snižování sazeb v eurozóně a částečně i rozjezd politiky kvantitativního uvolňování, nejbližší měsíce těžko přinesou změnu nálady, která by bundy oslabila a jejich výnosy poslala výše. Snad kdyby z recesně naladěné německé ekonomiky přišly zprávy o přípravách na rozpočtovou expanzi...