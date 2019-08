Nálada na trzích se kazí, dluhopisy varují před recesí

Pesimismus na trzích odpoledne převládá, svoje dělají obavy z intenzivnější obchodní války a jejích dopadů na globální ekonomiku, ale také holubičí postoje centrálních bank, nejnověji na Novém Zélandu, v Thajsku a v Indii. V nemilosti jsou rizikovější aktiva, naopak dluhopisy varují před možnou recesí.

Americké desetileté výnosy se propadly na nejnižší úrovně od 2016, tedy až o 11 bazických bodů na 1,59 %. Výnos 30letého papíru sestoupil až o 11 bodů na 2,16 %, a tedy do blízkosti rekordního minima 2,0882 % z července 2016.

Německá výnosová křivka se zploštila, když rozdíl mezi 2letým a 30letým německým dluhem dosáhl nejnižší úrovně od finanční krize před více než 10 lety. Plošší je také americká výnosová křivka.

Zlato se vyhouplo na čerstvá šestiletá maxima nad 1500 USD za unci. Nahoru se podíval japonský jen. Euro si k dolaru drží odpolední zisky, přitom ještě dopoledne byl pohyb nevýrazný. Z exotičtějších měn se hodí zmínit novozélandský dolar, který srazilo nečekaně razantní snížení úroků tamní centrální bankou, a australský dolar, kterého obavy z podobného postupu australských centrálních bankéřů poslaly na 10leté minimum. Hodí se podotknout, že indická centrální banka dnes snížila hlavní úrokovou sazbu o bezprecedentních 35 bazických bodů na 5,4 procenta.

Z velkých ekonomik zásadnější makrodata nepřišla. Prezident USA Trump se znovu opřel do Fedu a opět apeloval na „větší a rychlejší“ snižování úrokových sazeb.

V kurzu je znovu výprodej rizikovějších aktiv, které si včera na druhé straně Atlantiku sotva stačily trochu oddechnout od nejhoršího výprodeje tohoto roku. Dnes po otevření ale Wall Street prohloubila ztráty, které v případě blue-chip index Dow Jones dosáhly 2 %. Všechny hlavní sektory širšího indexu S&P 500 se ocitly v záporném pásmu.

Do mínusu obrátily po začátku amerického obchodování také evropské burzy, index Stoxx 600 oslabil na čerstvé dvouměsíční minimum. Zklamáním byl už ráno německý průmysl, který se v červnu snížil podstatně více, než čekaly trhy, a to proti květnové výrobě i produkci před rokem. Německý DAX si odpoledne sáhl na denní dno, ztráty ale začal umazávat a vrátil se zase do plusu.

Prudce klesá ropa, kterou uprostřed vyeskalované obchodní války trápí obavy o světovou poptávku. Barel Brentu zlevňuje o více než 2 dolary a vrací se do medvědího trhu, ve kterém zakončil úterní seanci. Americká WTI odepisuje přes 4 % na barel, když ji dnes obchodování dostalo na dvouměsíční minimum 51,10 USD za barel.

Česká koruna se po přechodném posílení k euru vrací k úrovni 25,747, kde ráno startovala. Z tuzemské ekonomiky jsme dostali čísla o červnových tržbách, která potvrdila apetit českých zákazníků.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.7536 0.0506 25.7624 25.7082 CZK/USD 22.9482 -0.1366 23.0226 22.9109 HUF/EUR 325.8850 0.3326 326.0000 324.7800 PLN/EUR 4.3208 0.0771 4.3243 4.3143

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9271 0.7179 7.9386 7.8698 JPY/EUR 118.7740 -0.4154 119.1000 118.4580 JPY/USD 105.8340 -0.5563 106.3210 105.5980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9227 0.2265 0.9248 0.9188 CHF/EUR 1.0923 -0.1204 1.0958 1.0909 NOK/EUR 10.0584 0.8363 10.0973 9.9606 SEK/EUR 10.8033 0.6780 10.8354 10.7279 USD/EUR 1.1222 0.1678 1.1241 1.1180

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4824 0.1927 1.4975 1.4743 CAD/USD 1.3313 0.2651 1.3345 1.3284

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny