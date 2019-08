Elektřina Čechům letos opět zdraží a znatelně zdražovat bude i v příštích letech. V průměru o 10% ročně. Úleva přijde kolem roku 2025, sází na to i Křetínský

České domácnosti se opět „prohnou“. Kvůli elektřině . Ta jim v uplynulém roce zdražovala o zhruba deset procent, letos a nejpozději počátkem roku 2020 lze čekat průměrné zdražení o pět až šest procent. To však bude jen přechodným zmírněním cenového nárůstu. Do roku 2025 je totiž třeba počítat v průměru se zhruba desetiprocentním každoročním zdražením elektřiny českým domácnostem.Mírnou úlevu od zdražování elektřiny zřejmě přinese další vyhrocení obchodní války. Kvůli očekávanému souvisejícímu celosvětovému ekonomickému zpomalení budou jak energie , tak suroviny, jejichž prostřednictvím se produkují, čelit citelnému tlaku na pokles v oblasti poptávky. Například trh s ropou včera vstoupil do takzvaného medvědího pásma, když ropa v porovnání se svým letošním dubnovým maximem zlevnila o více než dvacet procent. Dramaticky se propadají také třeba ceny železné rudy. Opět zejména kvůli obchodní válce Spojených státu a Číny a jejím důsledkům.Nicméně v období let 2020 až 2025 lze navzdory možnému globálnímu zpomalení očekávat pokračující zdražování cen elektřiny . To proto, že cena elektřiny je stále více regulována a současně je tedy stále odtrženější od tržního vývoje. Regulace jsou zvláště patrné v Evropské unii . Evropská komise totiž zregulovala trh s emisními povolenkami na vypouštění oxidu uhličitého takovým způsobem, že emisní povolenka na vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého zdražila od začátku roku 2018 do dnešního dne o závratných 265 procent (viz graf níže). Přitom třeba v ČR se stále takřka polovina veškeré elektřiny produkuje prostřednictvím uhlí . Aby mohly uhelné elektrárny tedy elektřinu právě prostřednictvím uhlí vyrábět – a tedy vypouštět nutné emise oxidu uhličitého do ovzduší –, musí si kupovat dramaticky zdražené emisní povolenky. Jinak by totiž čelily pokutám. Zdražené emisní povolenky pak pochopitelně musí promítnout do ceny takzvané velkoobchodní elektřiny , od které se odvíjí cena elektřiny pro domácnosti.Kromě drahých povolenek bude na růst elektřiny v příštích letech tlačit uzavírání německých uhelných a jaderných elektráren. Český trh s elektřinou je s tím německým silně propojený, tudíž takřka revoluční přechod Němců na obnovitelné zdroje energie se neblaze dotkne peněženky nejen jejich vlastní, ale i té české. Bohužel, Češi mají pochopitelně nižší kupní sílu než Němci, takže jejich peněženky může zmíněný přechod poznamenat ještě citelněji.Navíc uvažme, že Němci podnikají přelomová opatření, která mají dramaticky uspíšit nástup elektromobility v zemi. Zřejmě jen otázkou času je zavedení německé uhlíkové daně , která zatraktivní elektromobily, protože zdraží tradiční automobilový pohon, zejména naftový. Nastupující šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová bude zase prosazovat uhlíkovou daň na úrovni celé EU. Leyenové Evropská komise bude navíc zřejmě daleko silněji než ta končící, kterou vede Jean-Claude Juncker, prosazovat zelená opatření. Ostatně i europarlament je v novém složení „zelenější“ než ten dosavadní. Přijdou tedy podle všeho další opatření, která dále zdraží elektřinu . Pokud například Němci budou v rámci země méně létat – kvůli zvýšení daňového zatížení vnitrostátní letecké přepravy –, zhusta „přestoupí“ na elektrifikované železnice, jež jsou blízkou náhražkou vnitrostátního a obecněji „vnitroevropského“ létání.Zásadní nevýhodou zdražování elektřiny je fakt, že tíživěji dopadá na chudší než na bohatší domácnosti. Fatálně tedy může rozevřít nůžky bohatství ve společnosti. To proto, že i podstatná část chudších domácností se bez spotřeby elektřiny prostě neobejde, ať už bude její cena jakákoli. Pro bohaté domácnosti bude zdražení elektřiny představovat procentuálně mnohem menší změnu v celkovém rozpočtu. Lze tedy předpokládat intenzivnější politickou polarizaci v řadě zemí EU, podobnou té, jakou dokumentují nedávné sériové protesty takzvaných žlutých vest ve Francii. Tyto protesty začaly jako bouře proto zamýšlenému zvýšení zdanění nafty