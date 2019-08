Indexy ve fázi korekce, PBoC ráno ale pomáhá situaci stabilizoval

<br>

Americké indexy za sebou mají těžký začátek týdne

USA oficiálně označily Čínu za měnového manipulátora

PBOC překvapila silnější fixací CNY a naznačila snahu o stabilizaci domácí měny

RBA ponechala sazby beze změny, velmi dobré makro z Nového Zélandu

Měnový manipulátor

Pondělní seance na trzích byla velmi nervózní díky další eskalaci napětí mezi USA a Čínou. Americké indexy ztrácely 3 %, přičemž největší dopad (-3,5 %) pocítil index NASDAQ. Ve stejný čas jsme byly svědky zvýšené poptávky po bezpečných přístavech. Dařilo se zejména japonskému jenu a americkým dluhopisům. Silnou seanci za sebou mají ale i drahé kovy v čele se zlatem. Zdrojem nervozity byl slábnoucí CNY a reakce Spojených států, které označily Čínu za měnového manipulátora. Americké ministerstvo financí by tak mohlo zahájit jednání s MMF o omezení neférové výhody, kterou Čína podle USA díky slabší měně získává, což by v očích USA mohlo vést ve finále až k uvalení sankcí. Komentáře z USA přitom přišly jen krátce poté, co šéf čínské centrální banky uvedl, že Čína nebude domácí měnu používat jak nástroj obchodní války. Americké desetileté výnosy včera krátce klesly až na 1,68 %, ale od té doby se situace mírně uklidnila, což jim umožnilo vrátit se zpět na 1,75 %.

NASDAQ v pondělí výrazně oslabil a dostal se až pod důležitou trendovou linku. Zdroj: xStation5

Opatrný přístup

Dnešní zlepšení sentimentu přišlo poté, co PBoC nastavila vnitřní kurz domácí měny na silnějších úrovních, než většina analytiků očekávala (6.9683 vs. 6.9225), a to navzdory tomu, že vnější kurz (obchodovaný v Hong Kongu) se drží stále nad hranicí 7 USDCNY. Tento krok naznačuje, že se centrální banka snaží o stabilizaci domácí měny přesně tak, jak uvedl guvernér PBoC. Centrální banka zároveň uvedla, že se chystá na trhu v Hong Kongu prodat CNY dluhopisy tak, aby situaci na tamním trhu rovněž stabilizovala. I v Hong Kongu se tak v reakci CNY dočkal zpevnění, když rostl z úrovní nad 7,14 pod 7,08 USDCNY. Tento pohyb následně pomohl zlepšit náladu na amerických futures, které se v ranních hodinách dostaly do zelených čísel, zatímco americké výnosy začaly znovu růst.

Výše zachycený spread naznačuje, že se PBoC zatím nesnaží o devalvaci domácí měny tempem, které naznačuje reakce na CNY. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

RBA drží sazby beze změny, trh práce na Novém Zélandu

Co se ostatních témat týká, dočkali jsme se dnes velmi dobrých výsledků z Nového Zélandu, kde byla zveřejněna data z pracovního trhu. Míra nezaměstnanosti klesla ze 4,2 % na 3,9 %, zatímco trh očekával růst na 4,3 %. Míra participace pak zůstala beze změny na 70,4 %. Co více, zaměstnanost mezičtvrtletně rostla o 0,8 %, na což NZD reagoval růstem na většině měnových párů.

Zajímavým fundamentem bylo také zasedání RBA, která podle očekávání ponechala sazby beze změny. V doprovodném komentáři si ale i nadále nechává otevřená dvířka k případnému snížení úrokových sazeb, a to hlavně kvůli obavám z dopadu obchodí války na další vývoj australské ekonomiky. AUD ale i tak dnes ráno dokázal zpevnit, když mu pomohly zprávy z Číny a částečná stabilizace na CNY.

AUDUSD se snaží odrazit a zlikvidovat část dřívějších výprodejů. Zdroj: xStation5