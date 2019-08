Ekonom ČSOB: Boom stavebnictví nepolevuje

Zatímco průmysl má za sebou velmi slabý červen, stavebnictví se opět dařilo. Jeho produkce se reálně zvýšila jak meziměsíčně (+1,1 %), tak především meziročně (2,4 %). A stavěly se jak budovy a byty, tak i infrastruktura, které se daří díky doposud expandujícím veřejným zakázkám v oblasti výstavby a rekonstrukcí dopravní sítě.



Dobrý měsíc má za sebou i bytová výstavba, která stále dohání deficit nastřádaný v posledních pěti letech. Vzhledem ke zpoždění tak samozřejmě i s jinými cenami a vlastně i obměněnou poptávkou. Ta, jak vyplývá z průzkumů, dokonce v letošním roce klesá s tím, jak nové nemovitosti podražily a hypotéky se v důsledku regulací staly hůře dostupnými. Zájem domácností o bydlení samozřejmě neklesl, jen se více soustředí na rekonstrukce stávajícího bydlení.



Podle nových statistik na trh může přijít nejvíce bytů za posledních deset let. Samozřejmě se tím stávající deficit nepokryje a navíc to stále ještě budou čísla výrazně pod úrovní roku 2007 i 2008, a to zejména pokud jde o hlavní město. Dlouhé stavební řízení si tak stále bude ještě vybírat svoji „daň“ v podobě vysokých cen nových realit.



A jak to vypadá se stavebnictvím v dalších měsících? Stavebnictví má solidní úroveň nahromaděných zakázek, takže jediným omezujícím faktorem je v tuto chvíli nedostatek lidí a občas i stavebního materiálu. Nové zakázky sice nevyznívaly nijak extra, nicméně vzhledem k vysokému srovnávajícímu základu druhého čtvrtletí loňského roku, není jejich aktuální pokles nijak alarmující.