Největší haló na trhy přinesl Trumpův tweet a příští týden se ukáže, co to udělá se světem, plus bude pokračovat výsledková sezóna

Dění na světovém trhu

Investoři se soustředili na středeční zasedání amerického Fedu, ale asi největší vzrušení přinesl tweet Trumpa, který uvedl, že hodlá zavést od září 10% clo na zbylých 300 mld. USD dováženého čínského zboží. Fed dodal očekávané snížení sazeb o 25 b.b., ale následná tisková konference nebyla dostatečně holubičí, jak trh předpokládal. Trh chtěl slyšet, že se Fed zaváže nebo přinejmenším naznačí další snižování sazeb. To se ale nestalo a naopak tón Powella byl spíše neutrální s odkazem na provázání se současným ekonomickým a politickým vývojem. Trh na výsledky zasedání reagoval odklonem od rizikových aktiv a posílením dolaru. Dalším políčkem pro riziková aktiva byl tweet Trumpa, který chce uvalit od září 10% clo na zbylé čínské dovozy (300 mld. USD), pokud se obě strany do té doby nedohodnou na vzájemném obchodě. Výše popsaný výsledek zasedání Fedu a riziko zavedení dalších cel na Čínské zboží znamenal pokles amerických akciových indexů, kde například Dow Jones za týden odepsal 3,2 %. Podobně reagovala i Evropa, která prostřednictvím indexu Stoxx Europe 600 odepsala 2,4 % t/t. Domácí index PX se nevyhnul výprodejům a za týden odepsal 2,8 % na 1040 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali výsledkovou sezónu. Ve středu představila svoje čísla Erste Group. Provozní zisk byl 791 (+12 % r/r) vs. oček. 766 mil. EUR. První pohled na zveřejněná čísla byl pozitivní, nicméně investorům se nelíbil pomalejší vývoj čistých úrokových výnosů (1,17 vs. oček. 1,19 mld. EUR). Erste uvedla, že při udržení současných trendů může vyplatit hrubou dividendu 1,5 EUR (4,7% hrubý div. výnos). Současně při dosažení vyšší kapitálové přiměřenosti Tier 1 než 14 % může uvažovat o mimořádné dividendě či zpětném odkupu akcií. Titul i přes výše zmíněné informace zakončil páteční seanci na 811,2 Kč (-6,7 % t/t).

Moneta ve čtvrtek zveřejnila provozní zisk 1,4 (+12,0 % r/r) vs. oček. 1,3 mld. Kč a čistý zisk 1,0 (+9,0 % r/r) vs. oček. 1,0 mld. Kč. Čísla potvrdila dosavadní akceleraci růstu klíčových výnosových položek a další zlepšení kvality portfolia. Banka opětovně zvýšila výhled na čistý zisk a to na minimálně 3,8 mld. Kč (doposud 3,7 mld. Kč) a návratnost hmotného kapitálu (ROTE) na minimálně 16 % (doposud 15,5 %). Management zároveň potvrdil záměr vyplatit na dividendě v následujících 3 letech minimálně 6,65 Kč na akcii ročně (8,5% hrubý div. výnos). Titul zakončil týden na 77,8 Kč (-1,6 % t/t).



Rovněž ve čtvrtek Komerční banka zveřejnila provozní zisk 4,7 (+9,0 % r/r) vs. oček. 4,7 mld. Kč a čistý zisk 4 (+8,0 % r/r) vs. oček. 3,9 mld. Kč. Investoři negativně vnímali zpomalení růstu úrokových výnosů a relativně opatrné komentáře managementu k vývoji úrokových marží ve druhé polovině roku. Akcie zakončila pátek na 867,5 Kč (-3,1 % t/t).

V pátek zveřejnilo výsledky O2 CR, které byly lepší než očekávání. Provozní zisk EBITDA byl 3,15 (+13,6 % r/r) vs. oček. 3,0 mld. Kč. Za lepšími čísly stály vyšší než projektované tržby. Vůči naší projekci to bylo díky vyšším prodejům mobilních zařízení a lepšími ICT službami ve fixních linkách kvůli jednorázové vládní zakázce. Zveřejněná data potvrdila pokračující trendy. Akcie zakončila týden na 220,5 Kč (+0,5 % t/t).

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie CME (+1,5 % t/t na 107,8 Kč). Titul profituje ze solidních výsledků, které byly zveřejněny již v předminulém týdnu. Navíc je s akcií stále spojena spekulace o možném převzetí buď části či celé společnosti. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie Erste Group (-6,7 % t/t na 811,2 Kč). Erste Group zveřejnila na první pohled solidní čísla za 2Q, které dle našeho názoru posílila odhodlanost managementu vyplatit část kapitálu akcionářům, pokud se přiměřenost Tier 1 dostane nad 14 %. Nicméně investorům se nelíbil pomalejší vývoj čistých úrokových výnosů. Navíc finanční sektor byl v Evropě pod prodejním tlakem kvůli rizikům plynoucím z Velké Británie (zvýšená možnost tzv. tvrdého brexitu).

Výhled na příští týden

Pro příští týden budou investoři dále rozklíčovávat možnost zavedení 10% amerických cel na zbylé čínské zboží v hodnotě 300 mld. USD od září. Trump tím chce urychlit dosažení vzájemné dohody, od které, dle jeho slov, Čína nadále utíká. Zmíněné zavedení dodatečných cel mezi USA a Čínou může ohrozit globální růst, což je negativní zpráva pro riziková aktiva. Vedle toho bude nadále pokračovat výsledková sezóna, která může přinést impulzy pro konkrétní tituly. Celkově máme pro příští týden lehce negativní výhled pro akcie vzhledem k tomu, že očekáváme, že investoři zaujmou více defenzivní postoj vůči pokračujícímu příběhu vzájemných sporů mezi USA a Čínou.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní ISM služeb (oček. 55,5 po 55,1 bodu m/m) a páteční průmyslové ceny PPI (oček. 0,2 po 0,1 % m/m). V Číně se zaměříme na čtvrteční obchodní bilanci, kde se očekává snížení poklesu u Exportu (oček. -0,2 po -1,3 % m/m) a další prohloubení poklesu u Importů (oček. -8,8 po -7,3 % m/m) v dolarovém vyjádření. V Německu se zaměříme na úterní podnikové objednávky (oček. 0,4 po -2,2 % m/m) a středeční průmyslovou produkci (oček. -0,5 po 0,3 % m/m).