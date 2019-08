Ziskovost českých bank překonává očekávání trhu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Moneta mírně překonala tržní očekávání a nepatrně zvýšila výhled na celoroční čistý zisk.

Komerční banka zveřejnila výsledky hospodaření za Q2 19.

Telekomunikační operátor O2 představí zítra ráno svoje hospodářské výsledky za Q2 19.

Evropské akcie by měly otevřít pod úrovní včerejších zavíracích cen.

Dnešek patří jednoznačně předstihovým ukazatelům ze zpracovatelského průmyslu v jednotlivých zemích eurozóny a ve Spojených státech.

V USA dnes své výsledky hospodaření představí téměř čtyři desítky společností. Mezi těmi známějšími jsou Verizon Communications či General Motors. Téměř totožná situace je také na evropském akciovém trhu, kde mimo jiné zveřejní výsledky ArcelorMittal nebo Hugo Boss.

Analytici Société Générele snížili své doporučení na Držet pro akcie italské technologické společnosti Leonardo.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátami. Indexy Dow Jones a Nasdaq shodně odepsaly 1,2 % hodnoty a S&P 500 klesl o 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nedařilo ani jednomu sektoru. Nejhlubších ztrát ve výši 2 % dosáhli výrobci nezbytného zboží následovaní zpracovateli komodit s poklesem o 1,5 %.

Hlavními událostmi včerejšího dne bylo snížení sazeb ze strany Fedu o 25 bb a ukončení obchodních jednání v Číně. Fed dle očekávání upravil úrokové sazby o 25 bb směrem dolů, nicméně následný komentář Jeroma Powella trhy příliš neuspokojil. Podle něj tímto totiž nezačala série uvolňování měnové politiky, za což okamžitě sklidil kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na opačné straně světa prozatím skončila obchodní jednání mezi zástupci Spojených států a Číny. Prozatím nebyly zveřejněny žádné větší detaily o průběhu. Spojené státy se pouze vyjádřily, že jednání byla konstruktivní a že se Čína zavázala kupovat větší množství amerických zemědělských produktů. Pokračování jednání je plánováno na přelom srpna a září ve Washingtonu.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu končí dnešní obchodování ve ztrátách. Nejhůře se vede akciovým trhům v Jižní Koreji (-1,2 %) následovaným Čínou ( 1 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 0,1 %, nejvíce klesají akcie zpracovatelů komodit ( 1,1 %).

MONETA Money Bank

Banka dnes ráno představila výsledky hospodaření za Q2 19.

Moneta Money Bank reportovala velmi slušná čísla za druhý kvartál letošního roku. Čistý úrokový výnos víceméně naplnil očekávání trhu, když se meziročně zvýšil o téměř 10 %, což bylo opětovně podpořeno silnou úvěrovou aktivitou. Dynamika růstu úvěrů (+10,9 % y/y) byla dvakrát rychlejší než u celého trhu. Čistá úroková marže se stabilizovala na úrovni z prvního čtvrtletí 3,9 % a je stejná i v meziročním srovnání. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o více jak 5 % a překonal konsensus. Největší roli sehrály výnosy z provizí třetích stran (+36,1 %), a to zejména z prostředkovaných prodejů pojistných produktů. Kvalita úvěrového portfolia zůstává nadále zdravá. Poměr NPL dále klesl na 1,8 % a nachází se výrazně pod celým trhem na úrovni 3,0 %. Celkové krytí NPL dosáhlo 109,4 % oproti 93,4 % před rokem. Čistý zisk překonal o necelá čtyři procenta konsensus trhu. Management mírně vylepšil výhled pro jeho celoroční výši na ?3,8 mld. CZK (?3,7 mld. CZK v předchozí guidance) při nižších nákladech na riziko 35 až 45 bb (45 až 55 bb). ROTE by měla činit minimálně 16 % (?15,5 %). Zároveň potvrdil očekávanou výplatu dividendy v následujících třech letech v minimální výši 10,2 mld. CZK, tedy 6,65 CZK na akcii za roky 2019, 2020 a 2021.

Výsledky banky hodnotíme pozitivně. Moneta pokračuje v naplňování svých střednědobých cílů. Tržní podíl v hypotékách dosáhl 2,9 % (cíl 5,0 %), u spotřebitelských úvěrů činil 18,6 % (cíl 20 %). Dle očekávání se rostoucí úrokové sazby promítají do silného nárůstu čistého úrokového výnosu, zatímco čistá úroková marže zůstává stabilní vzhledem k obrovskému nárůstu objemu poskytnutých úvěrů. I tak je nadále výrazně nad úrovní hlavních konkurentů. Pozitivně vnímáme i mírné vylepšení celoročního výhledu a potvrzení budoucí výplaty dividendy. Management si zároveň chce zajistit souhlas regulátora na zpětný odkup akcií v objemu zhruba 1 mld. CZK. Akcie by mohly na zveřejněné výsledky reagovat růstem. Podrobnější komentář zveřejníme během dne.

Komerční banka

Komerční banka dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za druhý kvartál letošního roku.

O2 Czech Republic

Společnost zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření.

V hospodaření společnosti nečekáme žádné zásadní změny v dosavadních trendech. Zveřejněná čísla by měla poukázat na pokračující pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS a naopak na další růst výnosů z datových služeb. Tržby by dle nás tak měly v meziročním srovnání mírně růst na úroveň 9,5 mld. CZK. Vykázaná EBITDA by měla být za druhý kvartál o 10 % vyšší, což je především způsobeno novou účetní metodikou, kdy náklady na operativní leasing, které byly součástí provozních nákladů, se nově kapitalizují, čímž zvyšují provozní výsledek EBITDA. Odpisy a amortizace dlouhodobého majetku se díky tomu výrazně meziročně zvýší. Za růstem ale stojí i proběhnuvší investice, což je hlavní důvod poklesu provozního i čistého zisku. Čekáme i vyšší úrokové náklady. Čistý zisk celkově odhadujeme o 7 % nižší než v loňském druhém kvartále. Celou zprávu naleznete na http://bit.ly/O2CR_Q219pre.