Rozbřesk: Fed snížil úroky “jen” o čtvrt bodu, koruna před zasedáním ČNB pod tlakem

Americká centrální banka ignorovala apely prezidenta Trumpa, aby snížila oficiální úrokovou sazbu o pořádný kus, a zredukovala ji “jen” o čtvrt procentního bodu. Fed sice zároveň s okamžitou platností ukončil restriktivní prodeje dluhopisů ze své bilance, avšak tento ekonomice a trhům nápomocný krok kompenzuje pohled strukturu hlasování členů FOMC. Dva jestřábi hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny a nenašel se nikdo, kdo by zvedl ruku pro snížení o 50 bazických bodů, což si před zasedáním přála nemalá část trhu.

To však nebylo vše. Skutečnou ranou pro trhy, které byly nastaveny na relativně holubičí poselství Fedu, bylo vysvětlení ze strany šéfa centrální banky J. Powella, že snížení o 25 bazických bodů je třeba chápat jako doladění měnové politiky uprostřed hospodářského cyklu. Tato neopatrná věta nepochybně musela vyvolat na finančních trzích dojem, že jde o jednorázovou akci a nikoliv začátek dlouhého cyklu snižování úrokových sazeb. Powell přitom na tiskové konferenci dále zdůrazňoval, že redukce sazeb o 25 bazických bodů je fakticky “pojistkou” proti dalšímu zhoršování globálního výhledu, přičemž dodal, že nevidí důvody proč by expanze americké ekonomiky neměla pokračovat.





Sečteno a podtrženo: Fed snížil úrokové sazby , ale vše zabalil do jestřábí hávu, což je asi nejlépe patrné z pohybu na výnosové křivce, která jednoznačně zploštěla. Jestřábí vzkaz, který šéf Fedu doručil na druhou stranu neznamená, že na další snížení úroků v září či ve zbytku roku nedojde. Politika Fedu bude i nadále závislá na příchozích datech, a to nejen na těch makroekonomických, ale i na těch tržních. Mezi ně patří především tržní inflační očekávání, která se manifestují právě na delším konci výnosové křivky. Pokud dlouhé úrokové sazby půjdou dolů, a to ruku v ruce s klesajícími tržními inflačními očekáváními, potom Fed sníží sazby i příště. Na samý závěr je pak třeba dodat, že nepříliš povedené vystoupení J. Powella na tiskovce mohou v následujících dnech a týdnech eventuálně vyhladit další klíčové figury Fedu, jako např. Clarida či Williams, jež mohou tržní očekávání nasměrovat na “žádoucí” trajektorii. Koruna v průběhu včerejšího obchodování ztrácela a večer po Fedu dokonce prolomila hranici 25,70 EUR/CZK . Dnes bude nepochybně vyhlížet výsledek zasedání bankovní rady, která bude rozhodovat o úrokových sazbách, zveřejní novou prognózu a především dá trhům vodítko, jak to v tuto chvíli sama vidí se sazbami do budoucna. Zda setrvá u jednoznačného potvrzení stability, nebo začne lavírovat s možností poklesu sazeb s ohledem na politiku ECB. Předpokládáme však, že ČNB nemá důvod podporovat již tak vyhrocená očekávání trhů a zůstane u deklarace stabilních sazeb. Ještě před zasedáním bankovní rady trhy čeká zřejmě další negativní výsledek indexu nákupních manažerů v průmyslu . Ten už více než rok signalizuje prudké zpomalování našeho největšího odvětví, a tím vlastně i celé ekonomiky Jestřábí Fed , který nevidí včerejší snížení úroků o 25 bps jako začátek cyklu měnové politiky, zanechal své stopy i na eurodolaru, jenž včera večer sesunul o figuru níže a přiblížil na dostřel hranici 1,10. Pokud se radikálně snížila možnost, že by se začal utahovat úrokový diferenciál mezi USA a eurozónou, tak eurodolar zůstane i nadále hluboko pod hodnotami, které by implikovaly dlouhodobé rovnovážné úrovně. Samozřejmě, že včerejší rozhodnutí Fedu se nebude líbit americkému prezidentu Trumpovi, který bude nejen Fedu, ale i dolaru verbálně hrozit. Od slov by teoreticky mohlo dojít i k činům, neb politika dolaru je v kompetenci ministerstva financí. Nicméně možnost americké intervence proti dolaru považujeme za krajně nepravděpodobnou (byť se o ní může spekulovat).Navzdory nad očekávání silnému propadu amerických zásob se ropa Brent vrací zpět pod 65 USD /barel. Na ropný trh totiž dolehlo zklamání z nedostatečně holubíčího Fedu, který sice snížil úrokové sazby o 25 bazických bodů, nicméně doprovodná komunikace šéfa centrální banky Powella naznačila, že se jedná o jednorázovou akci, nikoli začátek dlouhého cyklus (viz úvodník). Navíc, zklamáním skončil pro ropný trh také výsledek americko-čínského obchodního jednání, které opět nepřineslo žádný viditelný pokrok