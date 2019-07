Profesia days se mění na festival příležitostí pro všechny, kteří hledají lepší uplatnění na trhu práce

Na konci října se v Praze uskuteční již tradičně Profesia days, které se s ohledem na změny, které prodělal trh práce v České republice, přetransformovaly z veletrhu práce na festival příležitostí. Tedy akci určenou pro lidi, kteří se aktivně zajímají o své profesní možnosti i pro zaměstnavatele, kteří takto přímo kontaktují své potenciální zaměstnance. Novinkou letošního ročníku jsou ostrovy příležitostí, které soustředí zájem o vybraná témata do jednoho prostoru. Nebudou chybět ani HR days se širokou nabídkou témat, která aktuálně hýbou trhem práce.

Novinkou letošního ročníku jsou ostrovy příležitostí

Již devátý ročník Profesia days Praha se letos bude konat v novém duchu. Festival příležitostí, ve který původní veletrh práce Profesia days přerostl, se tento rok rozšíří o další část – ostrovy příležitostí. Jde o zonaci aktivit k určitému vybranému tématu: na jednom místě v rámci výstaviště se tak soustředí vystavovatelé, odborné workshopy a další aktivity s ním spojené. Letos půjde konkrétně o tyto tři: Ostrov kreativity a marketingu, Ostrov startupů & IT a Ostrov zdraví.

Možnost přímo kontaktovat potenciální zaměstnance

Profesia days ale stále zůstávají především příležitostí přímo kontaktovat potenciální zaměstnance a budovat značku zajímavého zaměstnavatele – v loňském ročníku se takto na 5 000 m2 výstavní plochy prezentovalo více než 130 firem z České republiky i ze zahraničí. V posledních letech nad návštěvníky, kteří práci nemají, převažují spíše ti, kteří hledají možnost lepšího uplatnění nebo chtějí zjistit, jak si na trhu práce stojí.

Počet návštěvníků se již několik let pohybuje kolem řádu 10 000, takže tato akce je největší svého druhu u nás. Dlouhodobě převažují mladí lidé ve věku do 35 let, z pohledu dosaženého vzdělání jsou největší skupinou středoškoláci s maturitou a vysokoškoláci 2. stupně.

Spousta inspirace, sdílení zkušeností s kolegy a zajímavé přednášky

Nedílnou součástí Profesia days jsou zajímavé workshopy a přednášky zaměřené na nejrůznější aspekty trhu práce a osobnostního rozvoje. Vloni mohli návštěvníci veletrhu načerpat inspiraci z více než 60 přednášek, na pódiích se vystřídalo přes 40 přednášejících. Ani letos nebude chybět poradní zóna, možnost otestovat své jazykové nebo IT znalosti a dovednosti, kariérní poradenství nebo poměrně mladá oblast – poradenství pro startupy. Zajímavým zpestřením jsou již tradičně přednášky zajímavých osobností z oblasti kultury, sportu i byznysu.

HR days jako největší setkání HR profesionálů

Ani letos nebudou samozřejmě chybět HR days – uzavřená část veletrhu, vyhraněná pro HR profesionály. Témata diskutovaná na HR days bývají určitým předznamenáním toho, co bude v následujícím období na českém trhu práce určující. Program letošního ročníku je samozřejmě teprve v přípravě, ale už teď je možné prozradit, že se zde bude mluvit o Leadershipu 4. 0, digitalizaci HR procesů nebo novinkách v oblasti pracovního práva.



Festival příležitostí Profesia days a odborné HR days se budou již tradičně konat v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech, a to ve dnech 23. a 24. října 2019. Další informace najdete na www.profesiadays.cz a www.hrdays.cz.