Fed poprvé v této dekádě sníží úrokové sazby (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Zejména obavy z budoucího ochlazování globální ekonomiky a narůstajícího rizika z obchodních válek budou stát za tím, že americká centrální banka rozhodne ve středu o preventivním snížení dolarových úrokových sazeb. A to v situaci stále silného trhu práce a úspěchu prezidenta Trumpa na domácím legislativním poli, kdy se mu tento týden podaří dokončit schválení dluhového stropu až do roku 2021, což mu umožní prosadit jeho výdajové priority.

Snížení dolarových sazeb v situaci silného trhu práce

Červencová čísla z amerického trhu práce potvrdí jeho robustnost. Do druhého pololetí vstoupil vytvořením více než 200 tisíc nových pracovních míst a poklesem míry nezaměstnanosti na pouhých 3,6 %. To německý trh práce potvrdí, že to nejlepší již mají Němci za sebou. Předběžné statistiky HDP ukáží, že německá ekonomika během Q2 19 v nejlepším případě stagnovala, což platí i o Itálii. Z velkých zemí se naopak dařilo Španělsku a Francii. Celkově eurozóna zpomalila z 0,4 % q/q v Q1 19 na 0,3 % q/q o kvartál později; z meziročního pohledu růst nepatrně zmírnil z 1,2 % na 1,1 %. Zpomalení růstu v eurozóně zřejmě bude pokračovat i v aktuálním čtvrtletí, jak potvrdí finální červencové PMI. V této situaci není překvapením, že inflace v eurozóně zůstává nízká, hluboko pod cílem ECB.

ČNB bude preferovat delší období stabilních sazeb

ČNB ve čtvrtek projedná prognózu a ponechá měnovou politiku nezměněnou. Ve světle vnějších rizik budou centrální bankéři preferovat delší období stabilních úrokových sazeb.

Zaostřeno na dnešek

Dallaský Fed index nachází dno

Dnešní ekonomický kalendář je velmi chudý. Za zmínku stojí snad jedině Fed index průmyslové aktivity z Dallasu. Ten prakticky od začátku loňského roku klesá a právě červenec by mohl být měsícem odražení se od nejnižší hodnoty za posledního zhruba tři a půl roku.

D. Trump nechce v tuto chvíli dolar oslabovat intervencemi

Uplynulý týden byl pro americký dolar nejlepším od února. V závěru týdne profitovaly zelené bankovky ze zprávy, že prezident D. Trump v tuto chvíli nehodlá intervenovat a oslabovat národní měnu, aby tak ve světle probíhajících obchodních válek získal výhodu. Dolar též podpořila páteční data HDP za Q2 19. I když americká ekonomika zpomaluje, výsledky překonaly tržní konsensus a definitivně tak odepsaly očekávání, že by Fed mohl v tomto týdnu snížit sazby o výrazných 50 bb.

Nezaměstnanost v Maďarsku zůstává rekordně nízká

Ani maďarský trh práce se nevymyká středoevropskému fenoménu rekordně nízkých měr zaměstnanosti. A ani v červnu se na tom nic nezměnilo. Míra nezaměstnanosti stagnovala podle tržního konsensu na květnových 3,4 %.

Koruna v pátek končí tam, kde v pondělí začínala

Závěr minulého týdne byl ve znamení návratu kurzu CZK/EUR k minimální volatilitě, která na trhu převládala v podstatě celý minulý týden. Výjimkou bylo čtvrteční jednání ECB a následná tisková konference, která na trh přinesla mírné oslabení koruny na dohled hladiny 25,60 CZK/EUR. Během páteční seance se ale kurz opět držel stabilní těsně pod úrovní 25,55 CZK/EUR. V celotýdenním hodnocení tak koruna stagnovala. Ratingová agentura Fitch nijak nepřekvapila a potvrdila stávající rating České republiky na AA- se stabilním výhledem.