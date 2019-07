Johnson se připravuje na tvrdý brexit. Takhle se dotkne Česka.

Nová britská vláda se připravuje na odchod Velké Británie z Unie bez dohody, do kterého zbývají tři měsíce. Jeho podmínky přitom stále ještě nejsou pevně dané. Premiér Boris Johnson se nechal slyšet, že si tvrdý Brexit sice nepřeje, ale země se na něj připraví.

"Bez nějakých jestli a ale. Bez dalších odkladů. Brexit je tu," řekl rázně místopředseda britské vlády Michael Gove. Johnson si kvůli brexitu dokonce vybral šestici ministrů, kterým věří. Tento krizový výbor se má scházet každé pondělí až do chvíle, kdy Britové odejdou z Unie.

"Moji přátelé, nechci brexit bez dohody. Musíme ale čelit faktům. O tom, co nám tvrdí už tři roky, že dohoda nemůže být pozměněna, pochybuji. Budeme i nadále pokračovat v diskuzi, ale připravíme se na jakýkoli vývoj," prohlásil Johnson.

Postoj EU se zatím nemění. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker znovu zdůraznil, že Unie o žádné nové dohodě jednat nebude. Podle expertů by tvrdý brexit, tedy odchod bez dohody, výrazně zasáhl fungování českých firem, potažmo českou ekonomiku a tím pádem i životní úroveň lidí u nás.

Zásah by dostal chemický či elektrotechnický průmysl nebo výroba železa a oceli. Problém by mělo i strojírenství - třeba automobilky. "Dokonce kdyby britský automobilový průmysl byl odstřižen od trhu EU, tak by pravděpodobně úplně skončil, protože by tamní automobilky neměly z čeho vyrábět," tvrdí ekonom Štěpán Křeček.

Podle společnosti Škoda se musí podmínky spolupráce nastavit co nejdřív. Další zpoždění prý ohrožuje investice i pracovní místa. "Pro automobilový průmysl je prioritou otevřený přístup na trh a jasně stanovené celní procesy, aby nedošlo k nepříznivým dopadům na výrobu a evropské dodavatelské řetězce," řekl mluvčí Škody Tomáš Kotera.

Připravují se ale i menší firmy. Česká mincovna, vyrábějící koruny ze z Británie dovezených polotovarů, se předzásobila na rok dopředu - kulatých plíšků má teď na skladě na 40 milionů kusů. "Nám to tady trochu překáží, ale stojí nám to za to. Je to znak nejistoty v každém případě. Jsme nechtěli riskovat komplikace," tvrdí výrobní ředitel České mincovny Stanislav Bachtík.

V Británii žije až sto tisíc Čechů. "Česká vláda si dohodla s Velkou Británií vzájemnou ochranu občanů. Tzn. po určitou dobu by čeští občané neměli zaznamenat, co se týče svého pobytu, žádné rozdíly," uvedl politolog Jan Kubáček. Ekonomové a politologové se shodují, že brexit zřejmě pocítí všichni. Ten tvrdý je navíc čím dál pravděpodobnější.