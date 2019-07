Napište životopis, který zaujme každého personalistu

Zaměřte se na formu a strukturovanost životopisu

Aby se tento firmami avizovaný dokument dobře četl, je nutné jej správně strukturovat. Informace v něm mohou být sebelepší, ale pokud bude text splývat v jeden, nebude zde žádné členění a přehlednost, personalista se v něm lehce ztratí a možná jej ani nedočte do konce. Životopis má o vaší osobě vypovědět co nejvíce podstatných informací za co nejkratší dobu, nepleťte si jej tedy se slohovou prací, která nikoho nezajímá!

Maximální délka životopisu by měla být na dvě strany ve formátu A4, ale i jedna stránka bohatě postačí. CV si rozdělte do několika sekcí (nadpisů) – osobní údaje, vzdělání, praxe, certifikáty a kurzy, dovednosti, zájmy apod. Pište jednoduše tak, aby vám každý porozuměl, i člověk mimo obor. Nepoužívejte křiklavé nápisy a pozadí, fotografii zvolte decentní. Hotový dokument si uložte do formátu PDF (např. s názvem Příjmení_Jméno_CV) a personalistům jej posílejte v příloze e-mailu.

Nepodstatné informace z CV s čistým svědomím smažte

Máte-li za sebou již mnoho let praxe na různých pozicích, ty které se netýkají oboru nebo jsou krátkodobé, klidně s čistým svědomím z CV vypusťte. Opravdu do praxe nemusíte cpát, že jste před dvaceti lety prodávali zmrzlinu a obsluhovali v restauraci, kde jste byli na brigádě, když se v současné době hlásíte na pozici účetního nebo marketingového specialisty. Každý nějak začínal… Výjimkou jsou pracovní zkušenosti, které se vám mohou hodit k nabízené pracovní pozici, ty naopak určitě zmiňte. A to, i když se nejednalo o práci na smlouvu, ale jen jste třeba dělali webové stránky pro své přátele nebo jste pořádali oslavy a svatby pro členy rodiny.

Jaké osobní údaje psát a které ne?

Co určitě neuvádějte je zdravotní a rodinný stav, to je vaše věc. Také se nepíše místo narození, nekuřáctví, počet dětí atd. Ač personalistu nemusí zajímat váš věk, raději uveďte datum narození. Pokud se v inzerátu píše, že hledají na vybranou pozici někoho do mladého týmu a je vám šedesát let, anebo naopak nabízí senior pozici a sotva jste se osamostatnili od rodičů a je vám lehce přes dvacet, stejně to na pohovoru praskne. Tím, že tento údaj napíšete do CV, si ušetříte přípravu a cestu na pracovní pohovor. Nebo je třeba přesvědčíte dalšími údaji v životopise a pozvou si vás i tak.

Pište životopis jinak než ostatní, úspěch je zaručen!

Při popisování vaší praxe neuvádějte, co jste na vaší předchozí pozici dělali, ale čeho jste dosáhli. Tím dáte najevo, že vám nezáleží jen na práci samotné, ale jste zaměřeni i na výsledky. Např. místo toho, že napíšete, že jste měli na starost telefonní hovory s dlužníky, tak uveďte 80 telefonních hovorů denně a měsíční vymoženou částku 300 tisíc korun. Neuvádějte v popisu pouze, že jste měli na starost nábor nových pracovníků, ale že jste zvládli obsadit 48 pozic za 3 roky. Odlišíte se tak od ostatních kandidátů a přesnými čísly budete působit důvěryhodněji.

Ušijte CV na míru na každou nabídku

Vytvářejte CV na míru pro každou pozici zvlášť. Je jasné, že určitou kostru můžete používat stále dokola, ale přizpůsobujte text tak, aby seděl na člověka, kterého daná firma hledá. Aby si řekli: „To je přesně on/ona, koho hledáme!" Přečtěte si nejen pozorně celý inzerát, ale navštivte i web společnosti, prostudujte si její filozofii, najděte zkušenosti ostatních zaměstnanců atd. Zkrátka a jednoduše se snažte udělat co nejpřesnější obrázek o tom, jaký by měl být zaměstnanec, jež daná firma hledá.

Za celý svůj dosavadní život za sebou můžete mít nespočet školení a kurzů, vypíchněte však jen ty nejzajímavější a pasující k inzerovanému místu. Snažte se zamyslet nad tím, jak by vás popsali vaši přátelé, kolegové či nadřízení. Nahlédněte na sebe jejich očima a zahrňte to do životopisu. Bude to působit lépe, než obecné hojně používané fráze. Personalizujte! Pokud se nabídka týká pozice manažera, ale vy jste v minulosti pracovali na vedoucí pozici, nahraďte slovo vedoucí za manažera. Jedná se o stejné profesní zaměření, ale bude působit lépe, pokud budete mít v praxi přesnou pozici, o kterou se nyní ucházíte.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová