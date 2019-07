Algo versus kryptoměny, aneb jak hledat řád v chaosu

Po měsících relativního klidu na trzích s kybernetickými měnami vstal bitcoin v dubnu z mrtvých a vyskočil o 20 % nahoru - nejvíce za déle než rok. Jenom málokdo ale dokáže přesvědčivě vysvětlit proč. Což lze přetavit i v obecněji formulovanou otázku: Co vlastně hýbe cenami na tomto trhu, který je zhusta neregulovaný a opředený "záhadami"? Napsala o tom agentura Reuters.

Podle některých názorů jsou odpovědí sociální média. Zaměřily se na ně některé hedgeové fondy a správci aktiv, kteří také učí počítače, jak ze sociálních sítí vytáhnout spouštěče pohybů cen na trhu.

Cíl? Postavit algoritmy, které by dokázaly vytáhnout signály pro ceny ze šumu na webech jako Reddit, WeChat, Twitter a Telegram. Koupě nebo vývoj vlastních sofistikovaných robotů je nyní záležitostí spíše větších hráčů a ani šíření těchto špičkových technologií nemusí být snadné. Překážkou nejsou jenom náklady, ale také třeba celková náročnost. Podle Bin Rena z Elwood Asset Management se ale tento postup hodně vyplatí.

Na tradičnějších trzích s akcemi nebo měnami se „analýza sentimentu už používá. Na trzích s kryptoměnami by její význam mohl být větší. Těmto trhům totiž chybí spolehlivé zdroje informací, jako jsou centrální banky. Postrádají i spolehlivá data, kterými by šlo poměřovat hodnotu aktiva, jako jsou ekonomické ukazatele nebo finanční prohlášení. Nadto je pro ně typický velký podíl individuálních investorů.

Nějaké katalyzátory společné s tradičními trhy ale digitální měny přece mají. Bitcoin může být citlivý na poznámky regulátorů. Nedávno se propadl, když předseda Fedu apeloval na to, aby se zastavil jiný projekt: kryptoměna libra, kterou chce zavést Facebook.

Jenomže prosít mnohojazyčnou změť výkřiků na sociálních sítích, oddělit zrno od plev a najít signály, které by dokázaly posunout ceny, je něco jiného. Podle Andrey Lacceseho, prezidenta investiční firmy Bluesky Capital dosahují počáteční náklady na robota schopného číst jenom Twitter v angličtině odhadem půl až 1 milion dolarů. Většinu by spolkli vývojáři. Bluesky to odradilo, uvedl.

Sociální síť ale není jenom Twitter. Milovníci kryptoměn často používají Telegram nebo Reddit. V Asii letí aplikace jako Line (v Japonsku) nebo Kakaro (v Jižní Koreji).

Při pokusech o oddělení smysluplného vyjádření od balastu používají algoritmy přirozený jazyk, se kterým dále pracují. Identifikují klíčová slova a emoce, které napovídají, jak se mění pohled uživatelů sociálních médií na tu kterou digitální měnu. Investoři, kteří je používají, dokážou určit i vzorec pro informaci, která na internetu získává na popularitě.

„Informace se nešíří náhodně, ale prostřednictvím velmi dobře definované struktury – je to jako strom,“ říká Ren.

Obavy z fake news

Další otázkou je naučit stroje, aby rozlišily zabarvené nebo nepřesné informace. Jak loni napsal Reuters, mnoho uživatelů sociálních médií je placeno za to, že píšou kladné ohlasy na digitální mince.

Řada algoritmů využívá strojové učení, díky kterému by měly zlepšovat svoje schopnosti na základě zkušenosti a lépe pochopit, jak se příspěvky v sociálních médiích propisují do pohybů cen na trzích. Vývojáři často identifikují klíčové osoby, kteří mají určité slovo a velké množství odběratelů příspěvků, aby měli v algoritmu větší váhu, říká Bijan Farsijani ze start-upu Augmento, který v červnu spustil algo na analýzu sentimentu.

Bitcoin je od začátku roku zatím vyšší o 180 %. Nejnovější červnovou rally analytici připisují očekáváním, že díky chystané kryptoměně libra od Facebooku se kryptoměny dočkají širšího přijetí. Tento skok se odrazil i v zájmu internetové veřejnosti. 18. června, kdy Facebook libru oznámil, dosáhlo vyhledávání kryptoměn přes Google nejvyšších hodnot za tři měsíce.

Samozřejmě je otázkou, jestli byla dřív slepice, nebo vejce. Podle Leccese z Bluesky Capital může mít analýza sentimentu v prostředí kryptměn smysl, většinou ale prý platí, že to, o čem lidé tweetují, může fungovat jako pokulhávající ukazatel pohybu v cenách.

„Je tu ale potenciál,“ dodal. „Lidé se tomu začnou v příštích pěti nebo deseti letech věnovat, protože se kvůli narůstající konkurenci v tradičních strategiích bude snižovat návratnost,“ uvedl také.

Zdroj: Reuters