Přes 139 milionů korun na nové kotle a čerpadla začne Liberecký kraj rozdělovat v září

16. 07. 2019

Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena v pondělí 15. července zveřejněním programu s názvem Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. Na zájemce o nové ekologické kotle čeká více než 139 milionů korun. Stejně jako v předchozí výzvě mohou zájemci žádosti podávat elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 23. září od 16:00 hodin.

„Program kotlíkových dotací jsme na ministerstvu životního prostředí vymysleli doslova na míru našemu ovzduší i domácnostem. Lokální vytápění totiž zatěžuje naše životní prostředí daleko více než průmysl nebo doprava. Čím dříve budou z provozu staženy staré neekologické kotle, tím dříve se nám bude lépe a zdravě dýchat. Navíc všechny domácnosti musí staré neekologické kotle povinně vyměnit nejpozději do konce srpna roku 2022, do té doby musí být všechny staré kotle odstaveny z provozu. Nikdo by tedy neměl s výměnou kotle otálet a požádat si v této nejspíše poslední vlně o kotlíkovou dotaci. Nejenom že ušetří na nákupu kotle i jeho provozu a vyhne se případné pokutě, ale hlavně pomůže okamžitě zlepšit ovzduší ve své obci,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Opět bude podporována výměna starých kotlů první či druhé emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla,“ říká krajská radní Radka Loučková Kotasová, která má program kotlíkových dotací ve svém resortu. „Žadatelé mohou získat finanční podporu v závislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od 95.000 do 120.000 korun. Na tepelná čerpadla a automatické kotle na biomasu přispíváme maximální částkou 120.000 korun, ruční kotle na biomasu jsou podporovány částkou až 100.000 korun. Na koupi plynového kondenzačního kotle dostanou žadatelé maximálně 95.000 korun,“ upřesnila radní s tím, že stejně jako v předchozí výzvě budou částkou 7.500 Kč zvýhodněni žadatelé žijící v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší (Cvikov, Česká Lípa, Čtveřín, Doksy, Frýdlant, Horní Branná, Chotovice, Chuchelna, Jenišovice, Jilemnice, Karlovice, Koberovy, Kruh, Lažany, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Maršovice, Martinice v Krkonoších, Mimoň, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Nová Ves nad Popelkou, Nový Bor, Ohrazenice, Okrouhlá, Paceřice, Pěnčín (LB), Pěnčín (JBC), Pertoltice pod Ralskem, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radvanec, Roztoky u Jilemnice, Semily, Skalice u České Lípy, Skuhrov, Stráž nad Nisou, Studenec, Sychrov, Turnov, Zákupy, Železný Brod).

Elektronický příjem žádostí bude odstartován v pondělí 23. září 2019 od 16:00 hodin. Odesláním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí, ovšem poté je třeba do 10 pracovních dní vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh doručit na adresu krajského úřadu.

„Pokud na někoho ze žadatelů v předchozí výzvě kotlíkových dotací nezbyly finanční prostředky, pak jeho projekt nebyl podpořen, ale dostal se do takzvaného „zásobníku projektů“. Vzhledem k odlišným podmínkám nového programu se musí žadatel v případě trvalého zájmu o podání žádosti z předchozích výzev nechat vyřadit a teprve potom podat žádost novou,“ upozornila radní Radka Loučková Kotasová.

„Pro všechny zájemce připravujeme na září semináře v deseti městech našeho kraje – České Lípě, Frýdlantě, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Liberci, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Turnově a Železném Brodě. V případě zájmu jsme připraveni je udělat i jinde,“ řekl hejtman Martin Půta. Na seminářích, které povedou odborní pracovníci krajského oddělení řízení grantových schémat, se zájemci dozvědí, jaké budou podmínky vyhlášeného programu a postup, jak žádost na krajský úřad podat. „Plánujeme také samostatný seminář pro všech 215 starostů obcí Libereckého kraje,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Podrobnější informace týkající se seminářů najdou žadatelé včas na webových stránkách dotačních programů Libereckého kraje, kde je také zveřejněn právě vyhlášený program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.

Kontakt pro média:

Mgr. Andrea Fulková

oddělení tiskové a vnějších vztahů

Krajský úřad Libereckého kraje

tel.: 485 226 332

e-mail: andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

Tiskové oddělení MŽP

Tel.: 267 122 534, 267 122 835

E-mail: tiskove@mzp.cz