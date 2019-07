IPO Budweiser v Asii. Nejdříve šílenství, pak stopka

Obchod s pivem v globálním měřítku stagnuje. Ne nadarmo se ale říká, že výjimka někdy potvrzuje pravidlo. Některé části Asie k této výjimce patří, protože u nich je prodej chmelového nápoje na vzestupu. A právě tento potenciál lokálního trhu chtěl využít i největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev, který plánoval vstup své divize Budweiser Brewing Company APAC na hongkongskou burzu na 19. července 2019. V pátek však firma překvapila trhy oznámením, že se potenciálně největší IPO letošního roku konat nebude.

V oficiálním stanovisku uvedla, že rozhodnutí bylo způsobeno „několika faktory, včetně převládajících podmínek na trhu." Pro ilustraci – v pátek se situace na hongkongském akciovém trhu téměř nezměnila a obchodovalo se v blízkosti historických maxim. Je však možné, že s ohledem na zpomalování globální ekonomiky, obchodní napětí mezi USA a Čínou a oznámení americké centrální banky Fed o tom, že do konce července s největší pravděpodobností sníží úrokové sazby vede společnost k obavám, že po maximech, kterými jsme v posledním období svědky se může trhu blížit výrazná korekce.

Firma chtěla prostřednictvím primární emise na Hongkongská burze získat až 9,8 miliardy USD. Podle detailů emise, o kterých informovala agentura Reuters měla divize společnosti prodat 1,6 miliardy akcií za cenu 40 až 47 HKD (Hongkongská dolar) za kus. To by i v případě dolní hranice stanoveného cenového rozpětí firmě přineslo zisk 8,3 miliardy USD.

To by znamenalo, že by se Budweiseru mohlo podařit překonat částku 8,1 miliardy USD, kterou začátkem května při vstupu na newyorskou burzu NYSE získal provozovatele alternativní taxislužby Uber Technologies. Zároveň by to znamenalo největší veřejnou nabídku akcií v tomto roce. Mluvčí společnosti Anheuser-Busch InBev se však k těmto zveřejněným informacím Reuters odmítl vyjádřit.

Cílem prodeje akcií divize mělo být snížení dluhu společnosti Anheuser-Busch InBev, který se po koupi největšího konkurenta SABMiller v roce 2016 zdvojnásobil. Podle údajů z macrotrends.net dosáhl v roce 2018 výšku více než 105 miliard USD.

Graf: Vývoj dluhu Anheuser-Busch InBev v průběhu posledních 5 let

Během posledních deseti let od vzniku společnosti je prodej Anheuser-Busch InBev poháněn hlavně žízní asijských spotřebitelů. Ti však ve srovnání s Američany nebo Brity ročně utratí za pivní nápoj méně. Podle údajů z Euromonitor International 2018 dat - zatímco v USA nechá zákazník za pivo v obchodě kolem 316 USD v Asii je to necelých 67 USD ročně, ale pro srovnání - v Číně se Budweiser podle odhadů prodává přibližně za cenu 2,5 piva. Navíc Anheuser-Busch InBev je největším mezinárodním pivovarem na čínském trhu s podílem 16,3 procenta.

Divize Budweiser Brewing Company APAC, která měla být předmětem IPO zahrnuje více než 50 značek v Asii a Tichomoří a prodej jejích akcií by představoval podporu i pro hongkongskou burzu, kde se měl uskutečnit, protože tento rok za primárními emisemi amerických protějšků NYSE a Nasdaq zaostává.