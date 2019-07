V příštím týdnu se rozjede výsledková sezóna naplno (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



ČEZ uzavřel dohodu o narovnání s výrobcem velkorypadel Noen.

Evropské akcie by mohly zahájit dnešní obchodování mírným růstem.

Po včerejších spotřebitelských cenách dnes Spojené státy zveřejní ceny průmyslových výrobců. V eurozóně budou oznámeny údaje o průmyslové výrobě.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy včera opětovně vystoupaly na nové rekordy. Průmyslový Dow Jones vzrostl o 0,9 % a překonal hranici 27.000 bodů. Index S&P 500 si polepšil o 0,2 % a zastavil se pouhých devět setin bodu pod úrovní 3.000 bodů. Kromě průmyslových podniků (+0,7 %) se nejvíce dařilo finančním domům (+0,6 %). Naopak na opačném konci uzavřeli realitní developeři, jejichž akcie spadly o 1,2 % pod tíhou rostoucích dluhopisových výnosů. Ty reagovaly na překvapivě vyšší zveřejněnou jádrovou inflaci v USA.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu společný směrem během dnešního ranního obchodování nenašly. Čínské nebo jihokorejské tituly si připisují zisky do půl procenta, zatímco indická či australská burza uzavírá s mínusem.

V příštím týdnu se již naplno rozjede výsledková sezóna v USA. Hned s jeho počátkem odstartují americké banky Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs nebo Wells Fargo. Odhady výsledků firem v rámci celého indexu S&P 500 nejsou nijak zářivé. Na úrovni čistého zisku se dle agentury Refinitiv očekává meziroční stagnace, v případě tržeb by mělo dojít k jejich růstu o 3,4 %. Na ziskovosti by měly nejvíce přidat společnosti poskytující komunikační služby (+16,4 %), naopak největší propad by měli zaznamenat těžaři a zpracovatelé komodit (-30,8 %). V Evropě je obrázek podobný. Společnosti v rámci indexu Stoxx 600 by měly zaznamenat růst zisku o pouhých 0,8 % a tržeb o 1,0 %. I na starém kontinentě by zisk měl nejvíce spadnout komoditním firmám (-25,8 %), zatímco utility by se měly těšit nejvyššímu nárůstu ziskovosti, a to o 53,5 %. To by mohlo podpořit i námi vybrané akciové tipy RWE a Engie v naší poslední akciové strategii http://bit.ly/AS_Q319.

ČEZ

ČEZ uzavřel dva soudní spory s výrobcem velkorypadel Noen kvůli termínům dodávek pro obnovu elektrárny Prunéřov II, přesněji kvůli rekonstrukci dopravy uhlí. Smluvní pokuta činila 228 mil. CZK. Dle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka byly uzavřeny spory se zkrachovalým výrobcem rypadel dohodou o narovnání a byly vypořádány veškeré sporné vztahy. K oprávněnosti dohody měla Škoda Praha právní stanovisko externí advokátní kanceláře. Výši získané částky ale bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit nemohl. K uzavření dohody mohl přispět fakt, že Noen letos zkrachoval a řídí jej insolvenční správce.