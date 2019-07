Banky: Rozvojový fond má být ustaven v září, chce 6 mld. Kč

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Vznik fondu mají podepsat zástupci velkých českých bank a státu. Fond zatím počítá s prvotním vkladem 6 mld. Kč od čtyř největších českých bank – České spořitelny (ze skupiny Erste ), Komerční banky , ČSOB a UniCredit Bank. Ostatní české banky by mohly přispět dohromady dodatečnou 1 mld. Kč . Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by tento vklad měl mít formu mezaninového financování, které by bylo doplněno standardními úvěry ve výši cca 28 mld. Kč . Dohromady by tak fond v příštím roce disponoval 35 mld. Kč . Většina projektů, které by fond financoval, by měly slibovat návratnost pro investory. I tak by ale součástí mohl být podfond, který by měl sociální charakter bez výhledu na návratnost. Postupně by se do fondu mohly zapojit další velké společnosti se zahraničními vlastníky, tj. i mimo bankovní sektor. Článek podle nás nenastiňuje zásadní nové informace k plánovanému fondu a považujeme jej za neutrální.